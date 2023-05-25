週六、週日有李棟旭，週一、週二有金東旭！tvN宣傳片令網友大笑：「超魔性XD」

今晚，想要來點「동욱」…

由李棟旭等主演的《九尾狐傳1938》目前播至第6集，而金東旭等主演的《有益的詐欺》將於下週一（29日）首播。兩位同是名為「동욱」的演員，tvN官方為此剪輯一段宣傳影片，引發話題。

토일에는 이동욱 월화에는 김동욱

이동욱 김동욱

동욱동욱동욱동욱동욱동욱동욱동욱

토일월화 동욱동욱#동욱유니버스 pic.twitter.com/a6qRB5b5Sl — 정우야 (@Slave_of_dramas) May 24, 2023

週六、週日是李棟旭，週一、週二是金東旭。李東旭、金東旭，棟旭、棟旭，東旭、東旭。棟旭、棟旭、棟旭，東旭、東旭、東旭…影片開頭走一個帥氣風，之後卻逐漸「失控」，加上旁白不斷重覆「동욱」兩字，腦子裡真的充斥著棟旭/東旭，想忘也忘不掉！

《九尾狐傳1938》（共12集）為2020年播出的《九尾狐傳》續作，描述千年九尾狐李硯本與愛人有個幸福結局，卻因捲入某事件而被強制召喚，迫降到混亂的1938年後，努力找出回到現代方法的奇幻動作劇。由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀等主演。

▲現代的九尾狐和1938年的九尾狐

▲九尾狐的親情

▲九尾狐的友情

▲還有九尾狐帶小孩（這裡超可愛> <）

《有利的詐欺》則描述無法感同身受的詐騙犯李露芽（千玗嬉 飾），和過度感同身受的律師韓武英（金東旭 飾），兩個完全不同的人向絕對的惡展開刺激的共助復仇劇。

▲「我們是什麼關係？」、「相愛的關係」、「你說什麼？」開口即謊言，伸手即行竊。無法阻止的話…就一起騙人？太好奇故事會如何發展了！

▲另外，在《有利的詐欺》播出期間，金東旭另一部作品KBS 2TV《偶然遇見的你》也在週一、週二晚間播出，造成「金東旭的多重宇宙」。

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