EXO伯賢幫粉絲們團購襪子被指「利用粉絲掙錢」發聲明解釋！網友：看完聲明更想買了

EXO伯賢對「團購襪子」一事做出聲明。

事情的起因源自本月14日，有粉絲對伯賢經常穿的白襪子很感興趣，想要知道是什麼品牌，當時伯賢表示：「我都買了100雙了居然對它一無所知，不過確實很耐穿。 」隨後這件事情就在粉絲之間引發關注，大家紛紛表示想要團購，這件事情傳到了伯賢的耳朵裡，他也開始關注此事，表態「為了讓愛麗們能夠便宜買到，要不要試試看（團購）」，並陸陸續續在網上留言表示：「真的好想去問商家，哈哈哈哈，團購到底要怎麼做？ 你好，我是EXO伯賢，我想和EXO粉絲愛麗們一起團購襪子，能不能打折？」 、「怎麼會有藝人弄襪子團購，哈哈哈哈，我們真的太搞笑了，可是好想試試看啊，就想讓愛麗們買到便宜的東西，不管是什麼」、「我會去問到底是什麼牌子」、「真的會去問，只要商家同意就行」等，表現出了對團購的熱情。 當有粉絲調侃「哪怕是5萬塊我也會買」時，伯賢直接表示不行，「絕對不可以，一定要便宜才可以買，我們愛麗要花少少的錢就可以幸福才行」，廣大愛麗也在迫切等待團購成功。



백현이 흰양말의 비법 : 더러워질때마다 새로 산다



넘 깨큥이스러워서 울어ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/RYpJLBQoph — 말랑 (@bhforever56) July 23, 2019

就在此時網路上傳出負面的聲音，有人質疑伯賢在利用粉絲掙錢，對此伯賢正面回應：「我並沒有要利用愛麗掙錢的意思，團購襪子也是突然提到的話題，當時只是想讓愛麗們以便宜的價格買到我喜歡的襪子，老實說我也預感到會有負面的視線，這也沒關係，只要愛麗因為我買到便宜的襪子就行了。 還有我也告訴襪子公司我不需要拿錢，反而要求他們打折，我只是喜歡和愛麗們一起玩而已，這是我覺得最幸福的瞬間，也是我用心去笑的瞬間，不想要因為某些人的想法被誤解。 如果看起來太像銷售者，那不好意思了，可是我又不能每天開演唱會或者線下見面啊，所以想用其他的方式回饋大家。 我也不想寫那麼長的解釋（？ ），只是不喜歡讓愛麗們受傷。」



#큥이버블 #백현버블

백현이가 한 말 너무 속상함 내가 다 눈물 나오겠음 진짜 절대 그렇게 안 봤는데... 오히려 우리가 돈 너무 많이 쓸까 걱정하고 돈 많이 쓰는 거 안 된다고 하고 누구보다 의견도 많이 내 주고 우리 의견도 많이 반영해 주는데... 해명 아닌 해명을 한다는 게 속상함 사랑해!!!! pic.twitter.com/Imrwe4lcFo — 해피 (@adffthe) May 22, 2023

伯賢的聲明也獲得了廣大網友和粉絲的支持，theqoo上相關帖子的留言已經破千條，大家紛紛留言表示：「我還在等襪子團購啊，一定要成功」、「怎麼會有人會覺得EXO要靠組織團購襪子去掙錢呢？」 、「我是其他團的粉絲，但這次也在等團購，哈哈哈」、「笑死我了，說他靠賣襪子掙錢」、「看完他的聲明後我反而更想去買襪子了」、「哈哈哈哈，說他開團賺錢的人，破襪子能賺幾個錢？」 等。

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