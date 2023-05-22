韓國OST女王Ailee相約7月2日台北見 睽違六年重返台北國際會議中心

被封為「韓國碧昂絲」、「韓國鐵肺歌后」稱號的Ailee李藝真，相隔六年確定再度來台，將在7月2日於台北國際會議中心舉辦「Ailee CONCERT IN TAIPEI 」演唱會，除了與久違的台灣歌迷相見，更許願能趁空去逛夜市跟品嘗小籠包美味。

2012年出道的鐵肺女王Ailee，至今共演唱超過20多首韓劇歌曲，其中超過以近6000萬瀏覽次數的「初雪般走向你」這首作品成為她的超級金曲，而近期在夯劇《潘朵拉：偽造的樂園》以一曲「GONE」再次震撼螢幕前的觀眾，目前正在忙於錄製新專輯的Ailee，特別喬出空檔來台與歌迷們相見，也希望有機會可以讓大家聽到新作品。去年11月起展開韓國9個地區的出道10週年紀念巡迴演唱會，直到今年1月底劃下完美句點，Ailee表示：「夢想已久的10週年演唱會像夢一樣過去了， 我好像無法忘記我們Aileean(粉絲名)和觀衆們傳達的熱情。」她希望往後的10年、20年也能繼續為大家演唱。



出道年份跟韓國知名的音樂綜藝節目《不朽的名曲：傳說在歌唱》是同一年，同時也是該節目的常客並勇奪11次冠軍，官方公認的《不朽的女王》Ailee李藝真在電視劇OST主唱女王特輯中最終奪冠，並登上連續劇OST主唱女王的寶座。日前該節目播出第600集的時候，Ailee被問到獎盃都擺在哪裡，她透露為了展示這些獎盃，家中重新裝潢了一番，甚至為了放更多的獎盃還留下充足的空間，是個貨真價實的獎盃獵人。



此次收到主辦單位「G-MUSIC亞洲旋風」、「和協整合行銷」的極力爭取，Ailee特別調整出7月檔期來跟台灣的Aileean見面，舉辦目前亞洲唯一一場演唱會，最期待的是除了與粉絲Aileean們見面之外，也想利用空檔去逛逛夜市、吃小籠包等台灣美食。「Ailee CONCERT IN TAIPEI 」演唱會將於2023年07月02日在台北國際會議中心演出，票價為4880元、3880元、2880元，門票預計在6月3日上午11點在年代售票系統正式開賣，更多活動相關訊息請洽「和協整合行銷」官方臉書專頁。

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