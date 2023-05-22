6月21日台韓同步上映的電影《貴公子》導演朴勳政：「金宣虎就是最適合演出貴公子的人選！」

演員金宣虎大螢幕出道作品《貴公子》將於6月21日在台韓兩地同步上映，今日也舉行了製作發布會。金宣虎以及同劇演員姜泰柱、金剛于、高雅羅與導演朴勳政都出席本活動。

《貴公子》劇情描述輾轉在菲律賓各非法地下拳賽的拳擊手Marco，某日起突然被身分不明的「貴公子」以及來自各方不同目的的勢力瘋狂追擊，展開一場逃亡。由《新世界》《樂園之夜》《魔女》導演朴勳政所執導的新作品。沒想到一向擅長拍攝暗黑勢力作品的朴導演，在拍完《貴公子》後竟然發現自己也能有陽光的一面！他表示作品初期仍以暗黑故事出發，不過後期一反常態走向光明面。



當然《貴公子》這部作品更令人矚目的是首度以大螢幕出道的演員金宣虎。原本一路順遂，更以《海岸村恰恰恰》作品人氣扶搖直上的他，卻歷經私生活爭議後停止公開活動將近一年，也告別了固定出演的綜藝節目以及許多代言中的活動。當時仍持續的正式行程，就是拍攝這部電影作品。而後來金宣虎也先以話劇作品站上舞台，作為活動正式開啟的起點，但觀眾們仍然在期待他再度活躍於大小螢幕前。



金宣虎在今日的活動中也再度向大家致歉，表示導演以及演員們與工作人員們都相當努力來完成這部作品《貴公子》，他也將在日後訪談中再度與大家問候。金宣虎在片中將飾演這一位瘋狂追擊著Marco的貴公子，與以往他的形象有著180度的大轉變。他還自曝有懼高症，雖然特技團隊們都會幫忙，但猛然看見自己吊著鋼絲站在橋上，突然害怕了起來。



金宣虎也帶有興奮的心情，他認為身為演員挑戰全新面貌的呈現，是令人心動並期待的，尤其成功挑戰了全新領域，其中的喜悅更是不可言喻。而導演們也覺得自己本片的選角相當巧妙，他表示金宣虎就是最適合的人選，於是即便當時有所考量，但仍然堅持由他演出此角色，更請觀眾們看看電影就會知道，金宣虎臉上就是具備了《貴公子》所要的氣質。6月21日《貴公子》將於台灣與韓國同步上映。



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