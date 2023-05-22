韩国OST女王Ailee相约7月2日台北见 睽违六年重返台北国际会议中心

被封为「韩国碧昂丝」、「韩国铁肺歌后」称号的Ailee李艺真，相隔六年确定再度来台，将在7月2日於台北国际会议中心举办「Ailee CONCERT IN TAIPEI 」演唱会，除了与久违的台湾歌迷相见，更许愿能趁空去逛夜市跟品尝小笼包美味。

2012年出道的铁肺女王Ailee，至今共演唱超过20多首韩剧歌曲，其中超过以近6000万浏览次数的「初雪般走向你」这首作品成为她的超级金曲，而近期在夯剧《潘朵拉：伪造的乐园》以一曲「GONE」再次震撼萤幕前的观众，目前正在忙於录制新专辑的Ailee，特别乔出空档来台与歌迷们相见，也希望有机会可以让大家听到新作品。去年11月起展开韩国9个地区的出道10周年纪念巡回演唱会，直到今年1月底划下完美句点，Ailee表示：「梦想已久的10周年演唱会像梦一样过去了， 我好像无法忘记我们Aileean(粉丝名)和观衆们传达的热情。」她希望往后的10年、20年也能继续为大家演唱。



出道年份跟韩国知名的音乐综艺节目《不朽的名曲：传说在歌唱》是同一年，同时也是该节目的常客并勇夺11次冠军，官方公认的《不朽的女王》Ailee李艺真在电视剧OST主唱女王特辑中最终夺冠，并登上连续剧OST主唱女王的宝座。日前该节目播出第600集的时候，Ailee被问到奖杯都摆在哪里，她透露为了展示这些奖杯，家中重新装潢了一番，甚至为了放更多的奖杯还留下充足的空间，是个货真价实的奖杯猎人。



此次收到主办单位「G-MUSIC亚洲旋风」、「和协整合行销」的极力争取，Ailee特别调整出7月档期来跟台湾的Aileean见面，举办目前亚洲唯一一场演唱会，最期待的是除了与粉丝Aileean们见面之外，也想利用空档去逛逛夜市、吃小笼包等台湾美食。「Ailee CONCERT IN TAIPEI 」演唱会将於2023年07月02日在台北国际会议中心演出，票价为4880元、3880元、2880元，门票预计在6月3日上午11点在年代售票系统正式开卖，更多活动相关讯息请洽「和协整合行销」官方脸书专页。

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