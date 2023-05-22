曾被嫌弃与《今生也请多指教》男主角「柔弱美」形象不符合！安普贤为了角色「减重8公斤」

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名人气网路漫画，由申惠善、安普贤、河允景、安东九主演。

讲述带著每一次前世记忆重生的「尹珠媛」在第十八次人生遇到了真爱「文瑞夏」，但因车祸导致尹珠媛死亡，而以「潘知音」开启了第十九次的人生并和文瑞夏相遇之后发生的爱情故事。



公开的剧照中，安普贤从一丝不乱的姿态和犀利的眼神中，完全感受到完美主义财阀二世的威严和气场。另外，沉甸甸的忧愁眼神和紧闭的嘴唇中隐约流露出性感美。安普贤会入何刻画拥有初恋伤痛「文瑞夏」这个角色，备受期待！



此前公布选角时，不少网友认为安普贤与男主角的「柔弱美」形象不符合，而制作组表示：「安普贤爲了饰演『文瑞夏』这个角色足足减重8公斤，非常积极地做著和观众们见面的准备。作爲努力派而被熟知的安普贤，爲了打造自己的『文瑞夏』，倾注全力分析角色，他的演技变身和从未见过的全新魅力，将会让观众们倍感期待。」



另外，《今生也请多指教》由《三流之路》、《Mine》的导演李娜静与崔英林编剧合作打造，确定接档《九尾狐传1938》在6月17日首播。

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