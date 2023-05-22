李昇基睽違4年來台與兩千名粉絲同歡

韓國歌手李昇基21日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦亞洲巡迴演唱會，以渲染力十足的《The Dreamers Dream》開場，出道多年的他以清澈溫暖的嗓音展現精湛唱功，讓現場2000多名粉絲聽得如癡如醉。熱愛唱歌的李昇基笑說自己一喝酒就會唱歌，逗得粉絲大喊：「多喝一點」。

李昇基先前多次以見面會的形式來台舉辦活動，相隔4年再度來台，這次巡迴演唱會首次以「全Live Band」的形式與粉絲相見，今日在台北國際會議中心吸引兩千名粉絲到場支持。開場樂團音樂奏下，李昇基一身白色西裝如同白馬王子一般，在粉絲興奮難掩的尖叫聲中踏上台北的舞台，接連帶來《Return》、《The Ordinary Man》、《Losing My Mind》等代表歌曲。學生時期便擔任樂團主唱的李昇基，隨著音樂投入情感，從柔聲到激昂完美詮釋每首歌曲的意境，現場穩扎的唱功，讓粉絲見證歌手李昇基深厚的歌唱實力。



睽違4年來到台北，暖心的李昇基以中文向現場的台粉打招呼：「好久不見，我想你們了！」，並表示雖然很久沒來台北，但卻一點也不感覺陌生，更向粉絲喊話「我會常來的！」並表達如有機會，也想來台演青春校園戲和演唱台灣戲劇OST。

有別以往以見面會的形式跟粉絲相見，針對這一次所籌畫的巡迴演唱會，李昇基說：「我想找回歌手的定位，所以以演唱會的方式跟大家見面。」在與粉絲互動的Talk環節，熱情的粉絲教李昇基以中文唸出《平凡的男人》的歌名，現場逗得大家笑聲不斷，寵粉的李昇基更與粉絲約定下回來台北將以中文翻唱自己的歌。李昇基分享這一次演唱會開場的影片，影片中的他西裝筆挺並將獎盃收進包包中，象徵自己打包出道將近20年在演技、唱歌、綜藝及主持領域的過去，重新出發。並透過演唱會上呈現的「春夏秋冬」主題，象徵粉絲這些年來陪伴他經歷多少個季節輪替。並且這次李昇基更演唱了將會收錄在明年20周年專輯的新歌《그렇게 모든게》。



李昇基第二套換上了全黑搖滾風的造型後，帶來搖滾抒情歌《Circle》，以及一連串毫無冷場的快歌，粉絲紛紛起立同歡，全場氣氛嗨到最高點，讓李昇基打趣的笑說這一次失算準備太少快歌。演唱會尾聲，李昇基在粉絲的安可聲中再次出場，並帶來安可曲《Because you're my woman 》與粉絲大合唱，粉絲打開手機燈讓現場星光閃閃。最後福利時間讓全場粉絲列隊依序上台向李昇基道別，替今天的演唱會畫下完美的句點。



整場「2023李昇基亞洲巡迴演唱會台北站」（2023 LEE SEUNG GI ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI）活動，共演唱將近14首歌曲，依依不捨的李昇基更在台北場加碼演唱《Music Time》，讓等待許久的台粉感受到更多的愛戴，更承諾明年或後年絕對會帶來更精采的演唱會表演。

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