繼《黑暗榮耀》後，「STUDIO DRAGON」今年（2023年）還有這些作品！浪漫、奇幻、驚悚、偵查、律政等多樣題材待公開

大家最期待哪部作品呢？

「STUDIO DRAGON」陸續推出熱門作品，《黑暗榮耀》、《愛的迫降》、《Oh 我的鬼神君》等都出自該綜合製作公司之手。今年（2023年）即將過半，還有十部以上的作品等待播出，一起來看看有哪些！

▲Netflix《絕世網紅》：朴圭瑛、姜敏赫、李清娥、李東健、全烋星等主演

描述在極度殘酷和迷人的名人世界裡，憑名氣變現的他們為了保持名氣和與新人鬥爭的一系列故事。通過網紅時代的背景，了解那些鏡頭後喧囂、痛苦、恐懼、慾望等驚悚世界。

▲Netflix《我的女神室友斗娜》：秀智、梁世宗等主演

改編自網路漫畫《愛上姐姐的理由》，描述突然退出演藝圈的偶像「李斗娜」，與大一學弟「李元俊」同住一個屋簷下後所發生的羅曼史。

▲Netflix《盜賊：刀之聲》：金南佶、徐玄、劉宰明、李賢旭、李浩貞等主演

以1920年代為背景，描述擁有不同故事的人物在間島相遇，為了守護家園而團結在一起的故事。

▲Netflix《京城怪物》：朴敘俊、韓韶禧、趙漢哲、魏嘏雋等主演

為生物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，引出對人類尊嚴和本質的思考。

▲Netflix《Sweet Home 2》：宋江、李陣郁、李施昤、朴圭瑛、鄭振永、吳政世等主演

改編自同名網路漫畫，第1季描述車賢秀（宋江 飾）家人離世後獨自搬到「綠之家」居住。在自殺那天，發生一連串恐怖事件，於公寓被怪物襲擊後，跟鄰居並肩作戰對抗怪物。第2季則會從賢秀和倖存者們離開「綠之家」後，各自在新的家園艱難求生存的故事。

▲Disney+《舊案尋兇2》：李星民、金信祿、景收真、李學周等主演

李星民在劇中變身為「老刑警」金宅祿，突然被捲入謀殺案的他，還成為案件嫌疑人。在真兇的恐嚇下，對過去案件重新展開調查。劇情懸疑燒腦，節奏也相當緊湊。

▲ENA《有院子的家》：金泰希、林智妍等主演，下月（6月）19日首播

描述因後院傳出可疑氣味而相遇的珠蘭（金泰希 飾）和尚恩（林智妍 飾）的驚悚懸疑故事。前者有著人人羨慕的完美家庭，後者則是被長期家暴的可憐女人。

▲tvN《有利的詐欺》：金東旭、千玗嬉等主演，本月（5月）29日首播

描述無法感同身受的詐騙犯李露芽（千玗嬉 飾），和過度感同身受的律師韓武英（金東旭 飾），兩個完全不同的人向絕對的惡展開刺激的共助復仇劇。

▲tvN《今生也請多指教》：申惠善、安普賢等主演，下月（6月）17日首播

改編自同名網路漫畫，描述有著前世記憶並開啟第十九次人生的潘知音（申惠善 飾），一定要見到文瑞夏（安普賢 飾）而展開的魯莽轉世羅曼史。

▲tvN《驅魔麵館2》：趙炳圭、劉俊相、金世正、廉惠蘭、安奭奐等主演

改編自同名網路漫畫，描述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成麵店「姐姐的麵館」的店員，打擊從死後世界來到地球追求永生的惡鬼的故事。除第1季原班人馬，陳善圭、姜其永、金赫拉、劉仁秀等也將加盟第2季。

▲tvN《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》：李準基、申世景、張東健、金玉彬等主演

描述在假想之地「阿斯達」中農耕社會與理想國的誕生，以及在那裡生活的人們彼此鬥爭與團結的愛情、神話、英雄故事。第1季中，亞高族在銀殲的指揮下，實現30個氏族的大統一；第2季裡，塔貢的阿斯達王國和銀殲的亞高聯盟將面臨賭上阿斯大陸命運的大戰爭。

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