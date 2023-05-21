继《黑暗荣耀》后，「STUDIO DRAGON」今年（2023年）还有这些作品！浪漫、奇幻、惊悚、侦查、律政等多样题材待公开

大家最期待哪部作品呢？

「STUDIO DRAGON」陆续推出热门作品，《黑暗荣耀》、《爱的迫降》、《Oh 我的鬼神君》等都出自该综合制作公司之手。今年（2023年）即将过半，还有十部以上的作品等待播出，一起来看看有哪些！

▲Netflix《绝世网红》：朴圭瑛、姜敏赫、李清娥、李东健、全烋星等主演

描述在极度残酷和迷人的名人世界里，凭名气变现的他们为了保持名气和与新人斗争的一系列故事。通过网红时代的背景，了解那些镜头后喧嚣、痛苦、恐惧、欲望等惊悚世界。

▲Netflix《我的女神室友斗娜》：秀智、梁世宗等主演

改编自网路漫画《爱上姐姐的理由》，描述突然退出演艺圈的偶像「李斗娜」，与大一学弟「李元俊」同住一个屋檐下后所发生的罗曼史。

▲Netflix《盗贼：刀之声》：金南佶、徐玄、刘宰明、李贤旭、李浩贞等主演

以1920年代为背景，描述拥有不同故事的人物在间岛相遇，为了守护家园而团结在一起的故事。

▲Netflix《京城怪物》：朴叙俊、韩韶禧、赵汉哲、魏嘏隽等主演

为生物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，引出对人类尊严和本质的思考。

▲Netflix《Sweet Home 2》：宋江、李阵郁、李施昤、朴圭瑛、郑振永、吴政世等主演

改编自同名网路漫画，第1季描述车贤秀（宋江 饰）家人离世后独自搬到「绿之家」居住。在自杀那天，发生一连串恐怖事件，於公寓被怪物袭击后，跟邻居并肩作战对抗怪物。第2季则会从贤秀和幸存者们离开「绿之家」后，各自在新的家园艰难求生存的故事。

▲Disney+《旧案寻凶2》：李星民、金信禄、景收真、李学周等主演

李星民在剧中变身为「老刑警」金宅禄，突然被卷入谋杀案的他，还成为案件嫌疑人。在真凶的恐吓下，对过去案件重新展开调查。剧情悬疑烧脑，节奏也相当紧凑。

▲ENA《有院子的家》：金泰希、林智妍等主演，下月（6月）19日首播

描述因后院传出可疑气味而相遇的珠兰（金泰希 饰）和尚恩（林智妍 饰）的惊悚悬疑故事。前者有著人人羡慕的完美家庭，后者则是被长期家暴的可怜女人。

▲tvN《有利的诈欺》：金东旭、千玗嬉等主演，本月（5月）29日首播

描述无法感同身受的诈骗犯李露芽（千玗嬉 饰），和过度感同身受的律师韩武英（金东旭 饰），两个完全不同的人向绝对的恶展开刺激的共助复仇剧。

▲tvN《今生也请多指教》：申惠善、安普贤等主演，下月（6月）17日首播

改编自同名网路漫画，描述有著前世记忆并开启第十九次人生的潘知音（申惠善 饰），一定要见到文瑞夏（安普贤 饰）而展开的鲁莽转世罗曼史。

▲tvN《驱魔面馆2》：赵炳圭、刘俊相、金世正、廉惠兰、安奭奂等主演

改编自同名网路漫画，描述恶鬼猎人组织「Counter」伪装成面店「姐姐的面馆」的店员，打击从死后世界来到地球追求永生的恶鬼的故事。除第1季原班人马，陈善圭、姜其永、金赫拉、刘仁秀等也将加盟第2季。

▲tvN《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》：李准基、申世景、张东健、金玉彬等主演

描述在假想之地「阿斯达」中农耕社会与理想国的诞生，以及在那里生活的人们彼此斗争与团结的爱情、神话、英雄故事。第1季中，亚高族在银歼的指挥下，实现30个氏族的大统一；第2季里，塔贡的阿斯达王国和银歼的亚高联盟将面临赌上阿斯大陆命运的大战争。

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