韩军队20代女中尉违规追星BTS Jin！擅离部队接种疫苗「共处两小时」，归队后炫耀：「他觉得好痛呢」

据韩媒BetaNews独家报道，韩国军队一名女中尉出於对防弹少年团Jin的私心，在执勤时间擅自离队、驾车30分钟潜入Jin所在部队，为其接种疫苗并相处2个小时，消息曝光立即引起韩网震惊。

Jin去年12月入伍，目前在京畿涟川郡陆军第5师团的新兵教育队担任助教。 据举报者透露，第28师团干部A中尉（20代女，看护将校）今年1月驱车30分钟来到Jin的部队，利用与Jin所在部队看护将校D中尉的私人交情靠近Jin，从下午1点30分至3点30分在新兵教育队医务室为Jin接种了流行性出血热第2针疫苗。 返回部队后，A中尉还向周围人分享当时的回忆：「防弹少年团Jin觉得好痛呢。」



据悉A中尉离开执勤岗位前并没有向上级报告，根据军事刑法可处1年以下有期徒刑或罚款。 此外，A中尉与D中尉通话时得知第5师团缺乏特定药品，便承诺将自己部队的镇痛药带过去，亦存在外泄药物嫌疑。

第5师团和第5军团宪兵已在今年3月底开始联手调查，但直到最近A中尉都未受到任何处罚。 有批评声音认为，韩国处於尚未正式结束战争的停战状态，竟发生野战部队军人擅离职守、外泄药品的事件，被敌方听到岂不笑掉大牙。

韩网友也觉得超扯：「我看了什么...」、「她疯了吗？」 、「鸡皮疙瘩，太恐怖」、「气得我发抖」、「Jin太可怜，为什么在军队里还要忍受私生这种事」、「看了半天才理解，完全超越想像」、「当艺人真的好难」、「她究竟给Jin注射了什么？ 一定要调查清楚、严厉惩罚」。



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