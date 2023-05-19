宋江新作期待中！空白期身材依舊完美：「期望自己在某一領域中成為最頂尖」！

演員宋江目前尚未公開新的作品，不過從時尚雜誌上公開的新照看來，依舊展現出宋江的魅力眼神，手臂的曲線也相當完美，即使是空白期宋江的狀態依舊管理的相當完美。

宋江曾演出過電視劇《喜歡的話請響鈴》系列、《Sweet Home》、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》等，前作《氣象廳的人們》更搭配朴敏英談起辦公室姊弟戀情，在電視劇中可說是相當活躍，也被稱為是「Netflix的兒子」，下一部作品也相當受到觀眾們的期待。

宋江特有的少年美，在本組照片中則是呈現出名品手錶以及珠寶的穿搭，散發他的溫柔魅力。在拍攝後的小訪談中，宋江也與大家分享他的日常演員工作，以及對自己的期望。他表示「希望自己成為一提到某一題材就被想起的演員」，而他也表示總是全力拍攝工作中的電視劇，以積極的心態生活，長遠來看，期許自己成為某一個領域的頂尖人士。如果是特定題材的電視劇，希望大家立即能想起他。



宋江也表示，休息的時候大部分就坐在沙發上思考，或是發呆，也會健身完畢後回來看看書。如果自己無法集中的話，也會打開YT頻道看一些健身影片等等，晚上也在繼續看書或讀劇本，幾乎是足不出戶。也讓大家感受到他對於演戲與健身都相當執著與認真，期待他的後續作品《Sweet Home》系列！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞