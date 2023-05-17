【韓網熱帖】第一名是懲罰嗎？成為「愛豆捕鼠器」的音樂節目安可舞台

大家認同這位PO主的說法嗎？

原PO主表示：如今音樂節目的冠軍安可舞台扼住了愛豆們的喉嚨。安可舞台原本的用意是讓獲得第一名的冠軍團隊享受巔峰時刻，現在卻變成了被評論演唱實力的平台。

K-POP粉絲們開始關注愛豆們的安可舞台，甚至有不少網友用安可舞台的直拍來給成員們的歌唱水平排序。9日播出的《THE SHOW》上LE SSERAFIM KAZUHA、SAKURA和許允真因為音調不準、呼吸聲大、忘詞等被罵慘。



就連出道多年的TWICE也未能倖免，2021年6月20日的《人氣歌謠》中，成員們在安可舞台上清唱《Alcohol-Free》時被指走調，彩瑛和定延受到不少網友的批評。



韓國網民評論：

1. 那她們就不能稱為歌手，只能叫表演團

2. 現場演唱要是被稱為懲罰的，不如別當歌手了，比起邊唱邊跳，安可只是站著唱歌而已，這都唱不好也太搞笑了吧，太過於依賴機器修音了

3. 幸虧我的本命團live很穩定

4. 歌手不會唱歌是件很值得炫耀的事情嗎？

5. 近期的女團除了NMIXX之外實力都差不多，全靠1、2名唱得好的成員硬抗

6. 把LE SSERAFIM推到網友面前替JIMIN擋刀嗎？ 笑死了，當然我也並不是LE SSERAFIM就唱得好

7. 很多安可舞台就像普通人唱卡拉ok的水準

8. 這不是懲罰而是真正的實力

9. 為什麼只說女團，明明有男團也很爛啊，新聞裡寫得就像只有女團安可很爛一樣

10. 那就好好唱啊，粉絲那麼多，運氣那麼好，公司也很棒，天時地利人和才拿了第一，那就好好消化自己的歌曲啊，有那麼多團想唱安可都沒有機會，麻煩冠軍團好好練習吧，增長實力

出處：https://theqoo.net/2804056780

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