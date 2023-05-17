眾所期待顏值最高的雙女主新劇《自白的代價》宋慧喬＋韓韶禧合作恐破局！

因匯集了兩大美女宋慧喬以及韓韶禧，眾所期待的新電視劇《自白的代價》，除了兩位主角外，還因許多原因造成兩大女神的合作可能破局。

《自白的代價》是一部描述兩位女子圍繞著某殺人事件的故事，原本傳出可能由宋慧喬與韓韶禧共同主演，並且兩人在最近也時常透過SNS隔空互動，令觀眾們備感期待。宋慧喬季近來因《黑暗榮耀》的演出人氣高漲更貨獎項肯定，邁向事業另一個巔峰，而韓韶禧則在《以吾之名》《單戀原聲帶》等劇集演出後令人期待她的下一步。

不過5月17日韓媒體《News1》卻表示，曾考慮接演電視劇《自白的代價》的宋慧喬以及韓韶禧兩位女主角，經過長時間研討後決定不參與該作品的演出。宋慧喬與韓韶禧在接收到《自白的代價》提案後的確與製作組進行了多次討論，兩人在SNS的互動也相當頻繁，備受關注。但在此過程中，兩位演員以及製作組的意見似乎有些分歧，而導致最終決定不出演該作品。此外以《怪物》獲得肯定的沈娜妍PD，在詳細討論之後也決定不參與《自白的代價》團隊作業。



不過針對這則報導，宋慧喬與韓韶禧所屬公司也並未正式做出回應，並向其他媒體表示難以確認。到底這部作品《自白的代價》最終會有什麼新的走向？

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