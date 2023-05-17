众所期待颜值最高的双女主新剧《自白的代价》宋慧乔＋韩韶禧合作恐破局！

因汇集了两大美女宋慧乔以及韩韶禧，众所期待的新电视剧《自白的代价》，除了两位主角外，还因许多原因造成两大女神的合作可能破局。

《自白的代价》是一部描述两位女子围绕著某杀人事件的故事，原本传出可能由宋慧乔与韩韶禧共同主演，并且两人在最近也时常透过SNS隔空互动，令观众们备感期待。宋慧乔季近来因《黑暗荣耀》的演出人气高涨更货奖项肯定，迈向事业另一个巅峰，而韩韶禧则在《以吾之名》《单恋原声带》等剧集演出后令人期待她的下一步。

不过5月17日韩媒体《News1》却表示，曾考虑接演电视剧《自白的代价》的宋慧乔以及韩韶禧两位女主角，经过长时间研讨后决定不参与该作品的演出。宋慧乔与韩韶禧在接收到《自白的代价》提案后的确与制作组进行了多次讨论，两人在SNS的互动也相当频繁，备受关注。但在此过程中，两位演员以及制作组的意见似乎有些分歧，而导致最终决定不出演该作品。此外以《怪物》获得肯定的沈娜妍PD，在详细讨论之后也决定不参与《自白的代价》团队作业。



不过针对这则报导，宋慧乔与韩韶禧所属公司也并未正式做出回应，并向其他媒体表示难以确认。到底这部作品《自白的代价》最终会有什么新的走向？

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