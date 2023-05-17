潤娥生日Party大跳New Jeans〈Ditto〉& IVE〈Kitsch〉，實力與美貌依舊被讚「根本四代愛豆」

少女時代潤娥5月30日即將過33歲生日，她提前於14日舉行生日派對「2023 HAPPY YOONA ‘Wonderful Party’」與粉絲一同慶祝，派對上表演New Jeans與IVE舞蹈在推特上瘋傳，兩支影片共獲萬人轉推。
兩支影片可見潤娥穿著粉色短上衣與短裙搭上牛仔外套，展露微笑青春洋溢的跳起New Jeans〈Ditto〉與IVE〈Kitsch〉，推特世界各地網友轉發直呼「我的老天娥啊，你為什麼還是這麼可愛」、「說潤娥是新人我還會相信，看起來太少女了」、「潤娥太漂亮了」、「這是SM的新人吧？好可愛」、「潤娥從以前到現在看起來還是那麼年輕」、「有時候我都會忘了你32歲了」。
230514 #윤아 Ditto pic.twitter.com/clM2GVsXOj— 설렘 (@belovedTY39) May 14, 2023
230514 #윤아 키치 pic.twitter.com/cyxXx6xdai— 설렘 (@belovedTY39) May 14, 2023
影片被轉發到韓國theqoo論壇，網友熱烈討論「不愧是少女時代Center」、「姐姐是第四代啊」、「少女時代就是少女時代」、「本來就知道她跳得很好，但每次看她跳舞還是覺得很神奇」、「看潤娥跳Kitsch節奏感真的很好」、「太適合跳Kitsch了」、「跳得非常好……乾淨俐落」、「這姐姐都不會老，還像20出頭一樣」，其中也有人討論到潤娥說她兩支舞只練了兩天，對於她的表現除了讚嘆還是讚嘆。
▼更多潤娥生日派對飯拍
230514 #윤아— (@G_G_H_K) May 15, 2023
#YOONA #임윤아 #LIMYOONA pic.twitter.com/D56TnykSGQ
230514 #윤아 생일파티— Like a flower (@Like_a_flower0) May 14, 2023
키치 pic.twitter.com/1vn9QMvP2t
230514 융생일파티 프리뷰#윤아 #YOONA #소녀시대 #SNSD pic.twitter.com/dleqMep3Yr— (@Delight_Yoong) May 14, 2023
230514 윤아 pic.twitter.com/uUeT7T17L9— Kissingyoon (@Kissingyoonnet) May 14, 2023
230514 YoonA - 2023 HAPPY YOONA ‘Wonderful Party' cr. @ssenffl— franky__a (@franky___a) May 15, 2023
So pretty~ https://t.co/HZlOwGsg2R#YoonA #윤아 #임윤아 pic.twitter.com/HAjzONOnMf
230514 HAPPY YOONA Wonderful Party— 러브 (@309lovely) May 14, 2023
윤아 귀여워서 미안해 챌린지 pic.twitter.com/uE5Tiwwu50
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究