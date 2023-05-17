潤娥生日Party大跳New Jeans〈Ditto〉& IVE〈Kitsch〉，實力與美貌依舊被讚「根本四代愛豆」

少女時代潤娥5月30日即將過33歲生日，她提前於14日舉行生日派對「2023 HAPPY YOONA ‘Wonderful Party’」與粉絲一同慶祝，派對上表演New Jeans與IVE舞蹈在推特上瘋傳，兩支影片共獲萬人轉推。

兩支影片可見潤娥穿著粉色短上衣與短裙搭上牛仔外套，展露微笑青春洋溢的跳起New Jeans〈Ditto〉與IVE〈Kitsch〉，推特世界各地網友轉發直呼「我的老天娥啊，你為什麼還是這麼可愛」、「說潤娥是新人我還會相信，看起來太少女了」、「潤娥太漂亮了」、「這是SM的新人吧？好可愛」、「潤娥從以前到現在看起來還是那麼年輕」、「有時候我都會忘了你32歲了」。

影片被轉發到韓國‎theqoo論壇‎，網友熱烈討論「不愧是少女時代Center」、「姐姐是第四代啊」、「少女時代就是少女時代」、「本來就知道她跳得很好，但每次看她跳舞還是覺得很神奇」、「看潤娥跳Kitsch節奏感真的很好」、「太適合跳Kitsch了」、「跳得非常好……乾淨俐落」、「這姐姐都不會老，還像20出頭一樣」，其中也有人討論到潤娥說她兩支舞只練了兩天，對於她的表現除了讚嘆還是讚嘆。

▼更多潤娥生日派對飯拍



230514 HAPPY YOONA Wonderful Party

윤아 귀여워서 미안해 챌린지 pic.twitter.com/uE5Tiwwu50 — 러브 (@309lovely) May 14, 2023

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