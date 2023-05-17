润娥生日Party大跳New Jeans〈Ditto〉& IVE〈Kitsch〉，实力与美貌依旧被赞「根本四代爱豆」

少女时代润娥5月30日即将过33岁生日，她提前於14日举行生日派对「2023 HAPPY YOONA ‘Wonderful Party’」与粉丝一同庆祝，派对上表演New Jeans与IVE舞蹈在推特上疯传，两支影片共获万人转推。

两支影片可见润娥穿著粉色短上衣与短裙搭上牛仔外套，展露微笑青春洋溢的跳起New Jeans〈Ditto〉与IVE〈Kitsch〉，推特世界各地网友转发直呼「我的老天娥啊，你为什么还是这么可爱」、「说润娥是新人我还会相信，看起来太少女了」、「润娥太漂亮了」、「这是SM的新人吧？好可爱」、「润娥从以前到现在看起来还是那么年轻」、「有时候我都会忘了你32岁了」。

影片被转发到韩国‎theqoo论坛‎，网友热烈讨论「不愧是少女时代Center」、「姐姐是第四代啊」、「少女时代就是少女时代」、「本来就知道她跳得很好，但每次看她跳舞还是觉得很神奇」、「看润娥跳Kitsch节奏感真的很好」、「太适合跳Kitsch了」、「跳得非常好……干净俐落」、「这姐姐都不会老，还像20出头一样」，其中也有人讨论到润娥说她两支舞只练了两天，对於她的表现除了赞叹还是赞叹。

▼更多润娥生日派对饭拍



230514 HAPPY YOONA Wonderful Party

윤아 귀여워서 미안해 챌린지 pic.twitter.com/uE5Tiwwu50 — 러브 (@309lovely) May 14, 2023

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