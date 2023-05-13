宋昰昀＆李東海主演《Oh！英心》爆笑預告公開！發佈會將由銀赫擔任主持人，粉絲：「要好好管理表情啊」

將在15日首播的新劇《Oh！英心》由宋昰昀、SJ李東海主演，講述大家長大成人、步入30代的故事，男女主角品嘗了人生的酸甜苦辣，在20年後再次重逢，開始打打鬧鬧的浪漫故事。

近日公開的最新預告中，以90年代人氣橫掃的漫畫電影《英心》的開場畫面和「吳英心，你從哪裡誕生那樣的東西」的台詞開始。無論過去還是現在，只要是自己認爲正確的事情，英心就會毫不猶豫地投入，擁有超強的熱情。

但是20年後的「英心」變得有點不同，過去她總是威風凜凜向景泰強調自己的意見，但現在則因為存款餘額和接連廢除節目而倍感壓力；過去膽小的「景泰」則變成大韓民國最受矚目的創業公司「Kingvely」的CEO。上司還對英心說：「得抓住王景泰，你才能活下來、節目才能活下來。」一舉推翻甲和乙的位置。



重逢的兩人就像回到14歲一樣爭吵，景泰：「以後好好相處吧！」英心則用背摔回應「如果是你的話，還能過得好嗎？不要再出現在我的眼前。」景泰也大喊：「不管是以前還是現在，一點變化都沒有。」兩人的關係會如何變化？令人好奇！（＊香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」 觀看！）



另外，ENA 方面也公開《Oh！英心》將在下週一（15日）舉行製作發佈會，主演宋昰昀、李東海、李敏載和鄭宇妍都會出席，並由銀赫「特級支援」擔任主持人，他的旁邊還加了個對話框：「景泰啊～！我來守護 D＆E 的義氣啦～」這也讓粉絲紛紛表示：「主持人要好好管理表情啊」、「赫海是懂粉絲想要看什麼的」、「真的是特級支援」、「還以爲這個圖是粉絲做的呢」、「我一定要看這場發佈會」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞