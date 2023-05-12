【韩网热帖】HYBE新人男团BOYNEXTDOOR首次公开

大家期待这团之后的表现吗？

BOYNEXTDOOR是HYBE娱乐旗下KOZ娱乐（ZICO创立）即将推出的男团，昨日发布预告影片，首次公开6位成员SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN 、LEEHAN、WOONHAK的长相。 预计5月30日发行首张单曲专辑《WHO！》正式出道！



韩国网友评论：

1. 全都很帅耶！清爽又可爱

2. 风格超赞，不愧是ZICO

3. 好像男版NewJeans，超期待

4. 概念不错，全都是暖男

5. 真的很有TXT和ENHYPEN的感觉kkk也许这就是所谓「HYBE相」

6. HYBE是不是看鼻子招人的？

7. 留言里都在说鼻子鼻子，确实鼻子最引人瞩目

8. 都长得很帅，但也差不多都是同类型

9. 最近的偶像几乎都是这样，也许这就是大趋势吧

10. 团名为什么是这样

11. 所以他们要简称BONEXDO（보넥도）吗？ kkk

12. 因为是ZICO选的人，原以为会是Block B的风格...

13. 感觉很好耶，以为会是强势形象，比预期的要软乎乎呢！

14. 如果ZICO担任制作人，歌曲一定很高质

15. 现在偶像界已是HYBE的天下，红起来只是早晚的事

出处：https://theqoo.net/square/2799437380

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