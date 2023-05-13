宋昰昀＆李东海主演《Oh！英心》爆笑预告公开！发布会将由银赫担任主持人，粉丝：「要好好管理表情啊」

将在15日首播的新剧《Oh！英心》由宋昰昀、SJ李东海主演，讲述大家长大成人、步入30代的故事，男女主角品尝了人生的酸甜苦辣，在20年后再次重逢，开始打打闹闹的浪漫故事。

近日公开的最新预告中，以90年代人气横扫的漫画电影《英心》的开场画面和「吴英心，你从哪里诞生那样的东西」的台词开始。无论过去还是现在，只要是自己认爲正确的事情，英心就会毫不犹豫地投入，拥有超强的热情。

但是20年后的「英心」变得有点不同，过去她总是威风凛凛向景泰强调自己的意见，但现在则因为存款余额和接连废除节目而倍感压力；过去胆小的「景泰」则变成大韩民国最受瞩目的创业公司「Kingvely」的CEO。上司还对英心说：「得抓住王景泰，你才能活下来、节目才能活下来。」一举推翻甲和乙的位置。



重逢的两人就像回到14岁一样争吵，景泰：「以后好好相处吧！」英心则用背摔回应「如果是你的话，还能过得好吗？不要再出现在我的眼前。」景泰也大喊：「不管是以前还是现在，一点变化都没有。」两人的关系会如何变化？令人好奇！（＊香港观众可於「黄Viu煲剧平台」 观看！）



另外，ENA 方面也公开《Oh！英心》将在下周一（15日）举行制作发布会，主演宋昰昀、李东海、李敏载和郑宇妍都会出席，并由银赫「特级支援」担任主持人，他的旁边还加了个对话框：「景泰啊～！我来守护 D＆E 的义气啦～」这也让粉丝纷纷表示：「主持人要好好管理表情啊」、「赫海是懂粉丝想要看什么的」、「真的是特级支援」、「还以爲这个图是粉丝做的呢」、「我一定要看这场发布会」等等。



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