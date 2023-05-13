【KSD話題】說到人氣男團 SEVENTEEN 最先想到的一首熱門歌曲是？20首熱門歌曲MV一次看！

（文章中附上20首熱門歌曲MV）說到SEVENTEEN會最先想到哪一首歌曲呢？ 歡迎大家留言寫下，分享你的最愛曲，非主打私心推薦的也可以喔！

先來簡介一下男團 SEVENTEEN 是由13位成員組成，分成3組，1個團體，13+3+1=17，所以叫 SEVENTEEN，



被稱作是「自給自足的偶像」，成員參與每一張專輯的編曲製作、作詞到編舞、MV拍攝剪輯到自製綜藝…等等多才多藝&親力親為。而 SEVENTEEN 的3組人馬分別是…



Hiphop Team（嘻哈隊）：圓佑、珉奎、S.COUPS（隊長）、Vernon



Vocal Team（主唱隊）：淨漢、WOOZI、Joshua、DK、勝寬



Performance Team（表演隊）：Jun、THE 8、Hoshi、Dino



接下來超過20首熱門歌曲MV一次看！回顧一下有沒有你錯過的好歌～

▼2015年出道，主打歌〈Adore U〉（珍惜你）



▼2015年〈MANSAE〉（萬歲）



▼2016年〈Pretty U〉（你真漂亮）奪得出道以來首個音樂節目一位。



第一次冠軍，所以特別附上清爽經典的live舞台。



▼2016年〈VERY NICE〉（非常棒）



▼2016年〈BOOMBOOM〉（蹦蹦）



▼2017年〈Don't Wanna Cry〉（不想哭）



▼2017年〈CLAP〉（拍手）



▼2018年〈THANKS〉（謝謝你）



▼2018年〈Oh My!〉（怎麼辦）



▼2019年〈HOME〉



▼2019年單曲〈HIT〉



▼2019年〈Fear〉（毒:恐懼）



▼2020年〈Home;run〉（全壘打）



▼2020年〈Left & Right〉（左&右）



▼2021年〈Ready to love〉（準備去愛）



▼2021年〈Rock with you〉（和你一起嗨）



▼2022年〈Darl+ing〉（親愛的）



▼2022年〈HOT〉



▼2022年〈_WORLD〉（_世界）



▼2023年雙主打〈Super〉（孫悟空）



▼2023年雙主打〈F*ck My Life〉（這該死的世界）



最後，分享一下M編我立刻想到的歌曲是〈Don't Wanna Cry〉（不想哭），副歌跟轉場的歌聲還有旋律真的很動人。另外，我個人私心推薦Hiphop Team圓佑和珉奎(feat. LeeHi)合作的這首〈Bittersweet〉（苦樂參半），超喜歡MV歌曲營造的氛圍，兩位Rapper也難得展現歌喉，相當迷人。



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