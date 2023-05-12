YG新女团5人变7人！BABYMONSTER最终阵容公开、预告今秋出道，网吐槽：「早猜到了」

YG娱乐今日零点更新影片，由梁铉锡亲自介绍新女团BABYMONSTER最终人选，中途突然推翻原本的5人计划，宣布7位成员全部确定出道！

BABYMONSTER是YG娱乐在BLACKPINK之后时隔7年推出的女团，之前已公开7位候选成员及出道生存节目《Last Evaluation》。 梁铉锡表示一开始的构思是5位成员，最新影片里一一介绍了最终确定出道人选。

首先是韩国籍成员Ahyeon，今年16岁，兼具主唱、rap、舞蹈多方面实力：



第二位成员是日本籍Ruka，今年21岁：



第三位确定的是泰国籍成员Chiquita，2009年出生、今年刚刚14岁的忙内！练习时间短但成长迅速，潜力十足：



第四位是韩国籍成员Haram，今年16岁，唱功稳定，擅长用自己的风格诠释歌曲：



第五位是18岁的泰国籍成员Pharita，精通泰、韩、英多种语言，作为个人和成员的国际影响力值得期待。



梁铉锡表示排除另两位成员是因为Rora年纪太小（15岁），希望让她加入下一个女团担任主唱; Asa是实力不俗的日本籍练习生，打算加入今年底在日本推出的国际女团。

这时突然拿出反转卡，宣布Rora和Asa也将在这次出道！梁铉锡称前5位是YG选出的成员，后2位则是顺应广大粉丝的呼声：「YG Family不仅是YG歌手，更是YG的各位粉丝。」



梁铉锡表示会努力让BABYMONSTER尽快出道，最迟不会晚於今年秋季。

韩网友（1，2）对突如其来的反转表示不意外：「早就知道会这样kkk」、「吸引关注的手法也太老套」、「想起TREASURE那时候kk」、「好好笑啊无语」、「外国人更多耶」、「其实大家都猜到了吧kk」、「是梁铉锡的作风无误，心疼成员们」、「为什么要这样折磨年纪轻轻的孩子们」、「幸好都出道了，恭喜啊孩子们」。



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