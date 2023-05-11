【韓網熱帖】aespa最近的煩惱

她們4人的煩惱也跟你的一樣嗎？

KARINA：不管怎麼運動都不長肌肉。還有沒有個人技（每次被問都不知道怎麼回答）

GISELLE：我需要時間，一天24小時太短了。一到晚上思緒就很多

WINTER：讓我休假吧！！創建個人IG帳號

NINGNING：您好，我現在想喝零度可樂，一瓶就好，拜託！

韓國網民評論：

1. WINTER和NINGNING太搞笑了

2. 我想起來之前NINGNING描述自己性格，寫的是：不好

3. 零度可樂，哈哈哈哈哈哈

4. KARINA啊，你的特長就是顏值。 WINTER長相很幹練，以為性格也是這樣，沒想到這麼可愛

5. 每個人都不同，這才是最搞笑的

6. 誰懂啊，居然有人的煩惱是想喝零度可樂

7. KARINA真的就是模範愛豆啊

8. NINGNING的人設是搞笑藝人嗎，讓人想到少女時代的孝淵

9. 個人SNS應該是出道一定年限之後SM才允許開通吧

10. aespa的空白期那麼長，居然沒讓她們去休假

出處：https://theqoo.net/2798390530

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