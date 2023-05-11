【韩网热帖】aespa最近的烦恼

她们4人的烦恼也跟你的一样吗？

KARINA：不管怎么运动都不长肌肉。还有没有个人技（每次被问都不知道怎么回答）

GISELLE：我需要时间，一天24小时太短了。一到晚上思绪就很多

WINTER：让我休假吧！！创建个人IG帐号

NINGNING：您好，我现在想喝零度可乐，一瓶就好，拜托！

韩国网民评论：

1. WINTER和NINGNING太搞笑了

2. 我想起来之前NINGNING描述自己性格，写的是：不好

3. 零度可乐，哈哈哈哈哈哈

4. KARINA啊，你的特长就是颜值。 WINTER长相很干练，以为性格也是这样，没想到这么可爱

5. 每个人都不同，这才是最搞笑的

6. 谁懂啊，居然有人的烦恼是想喝零度可乐

7. KARINA真的就是模范爱豆啊

8. NINGNING的人设是搞笑艺人吗，让人想到少女时代的孝渊

9. 个人SNS应该是出道一定年限之后SM才允许开通吧

10. aespa的空白期那么长，居然没让她们去休假

出处：https://theqoo.net/2798390530

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻