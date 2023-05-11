金宇彬把患癌看做「上天給的假期」！做客《劉QUIZ》坦言一直堅信會痊癒

昨晚《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來金宇彬聊天，一起回顧他立志成為模特、轉型當演員的過程。 提到患鼻咽癌的經歷，金宇彬展現出樂觀又穩重的個性。
金宇彬說，20代的他似乎總是活在未來，總是有目標並為了目標而鞭策自己做到最好。 經歷過空白期後他開始為這樣的自己感到難過，病癒後努力更全然地享受當下：「很少感到後悔，覺得一整天都過得很充實。」
金宇彬2017年確診鼻咽癌、2019年痊癒，坦言畢竟是性命攸關的事終究會怕，但一直相信能夠痊癒，從未想過「如果無法戰勝病魔該怎麼辦」。 更擔心的是能否繼續事業：「有想過一次能不能回到原本的工作，因為變瘦很多、體力也不如從前。」
金宇彬把這段養病時光看做「上天賜予的假期」：「我本來就是比較樂觀的人，認為事情不會只有優點，也不回只有缺點。 之前都很忙碌無法休息，所以上天給我假期，讓我趁這時候注意一下健康。」
趁這機會也多了和家人相處的時間，感到既悲傷又幸福，幸好現在痊癒，只留下美好的回憶。 金宇彬宣佈患病消息時曾為粉絲公開手寫信、約定某一天會像無事發生過一樣重新回到大家面前，2019年底為青龍獎擔任頒獎嘉賓就是他兌現約定的日子。
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