BTS防彈少年團Jimin參與長壽電影《玩命關頭X》主題曲MV預告曝光&一分鐘音源搶先聽：真的太扯了！

【影片】BTS Jimin 加入《玩命關頭X》OST 真的是讓人意想不到，也是韓國偶像第一人的創舉啊！不愧是拿下「Billboard Hot 100 一位」的男人。（最讓我驚訝的還有出到第十集了）

熱門系列電影《玩命關頭X》即將在今年5月17~19日上映，昨天也釋出了主題曲（OST）的最新消息，其中還邀請到了BTS防彈少年團的成員Jimin參與，消息一出立刻引發網友熱議。



▼〈Angel Pt 1〉（天使Pt.1）MV 預告中，有歌手 NLE Choppa, Kodak Black, Jimin of BTS, JVKE, & Muni Long 等人參與其中，Jimin 的歌聲也相當突出，引來許多粉絲們朝聖，也更加期待完整的音源公開。



許多網友都留下了感嘆的留言，意想不到的合作表示「wow~」、「真的太扯了！」、「不敢相信是真的」，也稱讚 Jimin 的音色真的非常好聽，稱讚他擁有著天使的歌聲，相當治癒人心。



▼歌曲一分鐘搶先聽，Jimin的辨識度真的非常高啊～。（0:22開始，是Jimin的歌聲）



官方公開的主題曲海報，預計會在5月18日公開全曲。



▼電影預告：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞