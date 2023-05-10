《朝鮮律師》公主苞娜為保全禹棹奐而決定嫁車學沇！禹棹奐失散多年的胞妹竟是她！（EP.11 - 12）

[有雷] 《朝鮮律師》這次有點虐！禹棹奐在發現苞娜身為公主後感到被背叛，覺得公主只是遊戲人間，或在他不知情的狀況下利用他進行復仇。苞娜決定嫁給車學沇，讓身陷牢獄之災的禹棹奐能夠安全被釋放。禹棹奐的親妹原來已經現身，埋伏在元相家的她是否也在等待復仇機會？

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朝廷中元相勢力高張，甚至力壓殿下，這讓一國之君備感威脅，為證明自己有能力坐上王位，而公開向元相宣戰。而被誣陷殺了秋大監的姜翰秀（禹棹奐飾），即使妍珠公主（苞娜飾）出面，他仍免不了牢獄之災，但更令姜翰秀感到衝擊的是公主的真實身分。而公主也在他房內找到一對玉戒與一封信，提到了姜翰秀想保護她的心境。



公主決定利用元相的兒子（車學沇飾），於是提出與其成親的建議，以便更接近元相，在獄中的姜翰秀得知後感到相當衝擊，加上在牢獄中受盡各種刑罰，以往意氣風發的樣子早已不再。此時好友東治以及許多村民們都前來為姜翰秀作證，一一提出秋大監死亡時姜翰秀的不在場證明，於是讓姜翰秀得以當庭釋放。



姜翰秀無法理解公主在民間開立所願閣的原因，認為公主把宮外的世界當成自己的遊樂場，也玩弄了他的感情。公主則表示想揭開父王當年的死亡以及姜翰秀父親遭誣賴而死的事件真相，認為兩者之間有密切關聯，元相應該是兩人的共同公敵，於是認為可跟姜翰秀合作查明真相。但姜翰秀自始至終僅覺得自己是被公主利用為復仇的工具，打算與公主分開的他更是進宮，當面含淚祝福公主。



曾為姜翰秀作證的一個流氓成了新委託人，與哥哥努力開墾終於有了自己的土地，卻被元大監給侵占，甚至哥哥還被打死了。在對方的惡勢力控制著所有證人作偽證的情況下，姜翰秀不靠公主的幫忙，也利用聰明策略成功讓元大監放棄土地的所有權，讓委託人完美拿回土地，再下一城。公主並沒放棄復仇，仍然默默以自己的方式收集情報並與姜翰秀共享，公主能得到真正的幸福嗎？而姜翰秀尋找多年的失散妹妹，竟出現在元相兒子的身邊！



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