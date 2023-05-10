《朝鲜律师》公主苞娜为保全禹棹奂而决定嫁车学沇！禹棹奂失散多年的胞妹竟是她！（EP.11 - 12）

[有雷] 《朝鲜律师》这次有点虐！禹棹奂在发现苞娜身为公主后感到被背叛，觉得公主只是游戏人间，或在他不知情的状况下利用他进行复仇。苞娜决定嫁给车学沇，让身陷牢狱之灾的禹棹奂能够安全被释放。禹棹奂的亲妹原来已经现身，埋伏在元相家的她是否也在等待复仇机会？

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朝廷中元相势力高张，甚至力压殿下，这让一国之君备感威胁，为证明自己有能力坐上王位，而公开向元相宣战。而被诬陷杀了秋大监的姜翰秀（禹棹奂饰），即使妍珠公主（苞娜饰）出面，他仍免不了牢狱之灾，但更令姜翰秀感到冲击的是公主的真实身分。而公主也在他房内找到一对玉戒与一封信，提到了姜翰秀想保护她的心境。



公主决定利用元相的儿子（车学沇饰），於是提出与其成亲的建议，以便更接近元相，在狱中的姜翰秀得知后感到相当冲击，加上在牢狱中受尽各种刑罚，以往意气风发的样子早已不再。此时好友东治以及许多村民们都前来为姜翰秀作证，一一提出秋大监死亡时姜翰秀的不在场证明，於是让姜翰秀得以当庭释放。



姜翰秀无法理解公主在民间开立所愿阁的原因，认为公主把宫外的世界当成自己的游乐场，也玩弄了他的感情。公主则表示想揭开父王当年的死亡以及姜翰秀父亲遭诬赖而死的事件真相，认为两者之间有密切关联，元相应该是两人的共同公敌，於是认为可跟姜翰秀合作查明真相。但姜翰秀自始至终仅觉得自己是被公主利用为复仇的工具，打算与公主分开的他更是进宫，当面含泪祝福公主。



曾为姜翰秀作证的一个流氓成了新委托人，与哥哥努力开垦终於有了自己的土地，却被元大监给侵占，甚至哥哥还被打死了。在对方的恶势力控制著所有证人作伪证的情况下，姜翰秀不靠公主的帮忙，也利用聪明策略成功让元大监放弃土地的所有权，让委托人完美拿回土地，再下一城。公主并没放弃复仇，仍然默默以自己的方式收集情报并与姜翰秀共享，公主能得到真正的幸福吗？而姜翰秀寻找多年的失散妹妹，竟出现在元相儿子的身边！



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