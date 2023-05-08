GOT7朴珍榮今日入伍，剃平頭也帥氣！之後還是有劇可以追，與盧正義搭擋的新劇‎《魔女》已拍好！

8日，朴珍榮的所屬社BH娛樂在官方 IG 上傳：「朴珍榮演員今天入伍了，直到以更好的面貌再次與粉絲們見面的那天爲止，請大家多多支持和鼓勵。」並上傳他寸頭的照片。

公開的照片中，朴珍榮身穿連帽拉鍊外套，對著鏡頭擺出 V 的姿勢，雖然微微地皺著眉頭，但依舊耀眼。



此前，朴珍榮通過親筆信傳達入伍消息，並表示：「爲了履行國防義務，我要入伍了。雖然大家都很擔心，但自從和大家見面後，反而覺得更加平靜和踏實了。」朴珍榮在接受基礎軍事訓練後，將作爲陸軍現役軍人履行國防義務，並預計在2024年11月退伍。



朴珍榮在2014年以 GOT7 成員出道，並推出多首膾炙人口的歌曲，2021年朴珍榮與「BH娛樂」簽約，專注在演員領域上發展。上個月，他以電影《失控正義》一人分飾兩角精湛的演技，榮獲《第59屆百想藝術大賞》電影部門的「男子新人演技賞」，同時還贏得「TikTok人氣賞」。他也表示：「退伍回來後也請多多關照，我認爲現在才剛剛開始，我會像尊敬的前輩們一樣長久地演戲。」



不過...之後還是朴珍榮的有作品可以看啦！與盧正義主演新漫改劇《魔女》已在日前殺青，該劇改編自姜草作家的同名漫畫，講述一個男人愛著一個叫做「魔女」的女人的故事。他在劇中飾演「李東鎮」，主修統計學，大學畢業後成為享受最高待遇的數據分析家。



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