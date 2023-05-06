影帝黃晸珉唱女團歌是什麼樣？ 網激情收集台詞片段剪成IVE新歌《Kitsch》，好評爆炸：「感覺他真的會這樣唱！」

提到黃晸珉，一般人會想到的應該是他在電影裡或淳樸或兇惡的百變形象，以及生活中嗜酒如命的笑瞇瞇模樣，怎麼都跟青春活力的女團聯係不起來。 直到看到這支影片！XD

黃晸珉是韓國最著名的實力派演員之一，形象火爆不良中帶有樸實純真，詮釋起高冷斯文的都市氣質也不在話下。 他從影已有30餘年，憑《你是我的未來》（港譯：你是我的命運）《闇黑新世界》《國際市場：半世紀的諾言》陸續奪下韓國三大電影獎青龍、大鐘、釜日的最佳男主角，是難得一見的「大滿貫影帝」。





酷愛喝酒的黃晸珉臉上常年泛著紅彤彤「酒韻」，在小編心中一直是粗糙但真實可愛的大叔形象~沒想到居然也能跟當紅女團聯繫到一起XD





女團IVE今年3月推出新歌《Kitsch》作為首張正規專輯《I've IVE》的先行曲，展現不同以往的暗黑前衛氣息，一公開就大獲好評。



近日一位名為「JFF」的韓國網友從黃晸珉過往作品裡收集了與歌詞一一對應的片段，綜合剪接到一起並調整音高，模擬出黃晸珉唱這首歌的模樣......片中黃晸珉「唱」道：「我們與眾不同，喜歡特別的事物... 我們自己的不羈，十九歲的時髦... 每個人都模仿我跳的舞，我每天都在你的演算法中彈出。」



最微妙的是，「Kitsch」的發音怎麼聽都像是韓語罵人「狗崽子」的詞개새끼（發音gaesaekki） XD



影片一公開就引起爆炸反響：「太瘋了吧，作者把黃晸珉所有作品都翻遍了嗎！」、「根本是一幀一幀縫起來的」、「恭賀千面演員黃晸珉SOLO出道」、「感覺他真的會這樣唱」、「黃晸珉一人兼任演員、歌手、樂器」、「打歌舞台好豐富多彩啊，交叉剪輯太強」、「 誰說黃晸珉是過時的音樂人，根本引領時代潮流啊！」XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞