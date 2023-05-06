影帝黄晸珉唱女团歌是什么样？ 网激情收集台词片段剪成IVE新歌《Kitsch》，好评爆炸：「感觉他真的会这样唱！」

提到黄晸珉，一般人会想到的应该是他在电影里或淳朴或凶恶的百变形象，以及生活中嗜酒如命的笑眯眯模样，怎么都跟青春活力的女团联系不起来。 直到看到这支影片！XD

黄晸珉是韩国最著名的实力派演员之一，形象火爆不良中带有朴实纯真，诠释起高冷斯文的都市气质也不在话下。 他从影已有30余年，凭《你是我的未来》（港译：你是我的命运）《暗黑新世界》《国际市场：半世纪的诺言》陆续夺下韩国三大电影奖青龙、大钟、釜日的最佳男主角，是难得一见的「大满贯影帝」。





酷爱喝酒的黄晸珉脸上常年泛著红彤彤「酒韵」，在小编心中一直是粗糙但真实可爱的大叔形象~没想到居然也能跟当红女团联系到一起XD





女团IVE今年3月推出新歌《Kitsch》作为首张正规专辑《I've IVE》的先行曲，展现不同以往的暗黑前卫气息，一公开就大获好评。



近日一位名为「JFF」的韩国网友从黄晸珉过往作品里收集了与歌词一一对应的片段，综合剪接到一起并调整音高，模拟出黄晸珉唱这首歌的模样......片中黄晸珉「唱」道：「我们与众不同，喜欢特别的事物... 我们自己的不羁，十九岁的时髦... 每个人都模仿我跳的舞，我每天都在你的演算法中弹出。」



最微妙的是，「Kitsch」的发音怎么听都像是韩语骂人「狗崽子」的词개새끼（发音gaesaekki） XD



影片一公开就引起爆炸反响：「太疯了吧，作者把黄晸珉所有作品都翻遍了吗！」、「根本是一帧一帧缝起来的」、「恭贺千面演员黄晸珉SOLO出道」、「感觉他真的会这样唱」、「黄晸珉一人兼任演员、歌手、乐器」、「打歌舞台好丰富多彩啊，交叉剪辑太强」、「 谁说黄晸珉是过时的音乐人，根本引领时代潮流啊！」XD



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