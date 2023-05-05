《壞媽媽》羅美蘭驚覺兒子變成無血無淚的惡人，自責痛哭！失憶前的李到晛似乎另有計謀（EP.4）

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》才播出4集已獲得不少關註，收視率從開播的3.6%躍升到7%！這集又透露了令人意外的信息，難道強豪一直以來看似被利用的行為，都是另有打算？

《壞媽媽》是一部感動人心的治癒喜劇，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



*以下內容包含《壞媽媽》第4集關鍵內容！



「讓你想活下去的人」

美珠被朋友捲走財產，失意地坐在海邊喝酒，想起從前和強豪一起的時光。 當時強豪一邊準備考試一邊兼職賺錢，美珠得知後立志把他當做投資對象，獨自承擔起兩人的生活費。 美珠感謝強豪救了她兩次，分別是噎到糖果和被機車撞的時候，但強豪覺得自己更感謝美珠，因為美珠給他對未來的希望，讓他想要好好活下去。



老天爺給的機會，還是做壞事的天譴？

強豪變成7歲小孩，跟美珠的龍鳳胎成了好朋友。 英順安慰強豪說這次事故讓他可以從頭重新活過一遍，是老天爺給的機會。



英順到首爾整理強豪的辦公室和租屋時，被案件家屬告知強豪收受賄賂判了冤案，還在兒子行李裡發現金條。 英順驚覺一心想把強豪培養成有錢有勢的人、像把豬關在豬圈裡一樣逼他讀書，結果卻令兒子變成無血無淚的怪物，心碎自責不已。 英順脫口而出強豪出事是做壞事遭天譴，但強豪完全沒有記憶，哭著問：「媽，我是壞人嗎？ 對不起...」



計謀

宋友壁找到了吳太秀買兇殺人的證據，吳太秀試圖反將一軍抖出宋是強豪殺父仇人的事，不料宋其實早已摸清強豪的底細，只打算利用完就扔掉。

令人吃驚的事，吳太秀稱強豪搜查吳河英那天根本沒有相關舉報，即是說強豪是故意接近吳太秀的女兒。 難道說，強豪一早就知道宋友壁和吳太秀與父親之死有關？



下集預告裡，強豪雖然不記得美珠但隱隱感到心裡會痛，美珠則回憶起兩人分手的時刻。 美珠收拾東西回到鄉下生活，叮囑小孩不準再跟強豪玩。



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