金素妍夫妻甜到爆！做客《劉QUIZ》公開李尚禹送的另類「花束」，網：「太幸福了，讓人看了想結婚！」

本週tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》嘉賓之一是演員金素妍，除了回顧出道30年高光時刻與低潮心路，也分享了與丈夫李尚禹之間獨特又甜蜜的日常小事，真的是天生緣分啊~

金素妍從國中3年級開始演戲，接拍幾部大熱劇之後自認患上藝人病而錯失工作機會，回過神來後格外對演藝事業用心。 金素妍透露自己是一旦有作品就全身心投入、連朋友也不見的類型，直到遇見李尚禹。



李尚禹總是努力把她從家中拉出來，告訴她外面的花開了、現在的微風正好：「素妍啊，演員金素妍雖然也很重要，也要好好愛惜人類金素妍。」



金素妍還分享了不久前的一件小事。有一天門鈴響了，開門一看是李尚禹舉著什麼東西站在門前。原來李尚禹和朋友去日料店吃飯，覺得手捲壽司看起來很像一束花，便拿著它跑回家送給愛妻：「Zzan！花束！」金素妍回想起來仍滿臉笑容：「這些微小的事情，讓我感到非常幸福。」



MC曹世鎬問了最近韓國很流行的問題：如果李尚禹變成蟑螂，妳會怎麼辦？ 沒想到金素妍認真起來，捂著嘴說：「天啊，好悲傷！為什麼要問這樣的問題... 當然要保護他，放在手上...」劉在錫說那可能會掉到外面，還是放進瓶子裡比較穩妥，金素妍立即收回手：「不行不行！好悲傷啊...」



金素妍和李尚禹2016年拍電視劇《家和萬事成》結識並互生好感，2017年結婚到現在已經6年，依然是演藝圈最令人羨慕的恩愛夫妻之一，經常在IG上曬合照放閃。



節目播出後很多網友大呼被甜到：「拜託一起上夫妻觀察綜藝吧！」、「真的是天生緣分」、「講話的模樣都好幸福」、「讓人看了想結婚啊」、「偶爾真的會有這種奇幻愛情劇一般的男人，不要放棄希望啊大家」、「兩個人都超單純、超可愛」。



此外，金素妍和李棟旭、金汎等主演的tvN新劇《九尾狐傳1938》明天就要開播啦！金素妍飾演有「絕世佳人」之稱的柳紅酒，與突然來到1938年的九尾狐李硯等一起上演精彩故事，海外地區由Prime Video全球播出。







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