《坏妈妈》罗美兰惊觉儿子变成无血无泪的恶人，自责痛哭！失忆前的李到晛似乎另有计谋（EP.4）

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》才播出4集已获得不少关注，收视率从开播的3.6%跃升到7%！这集又透露了令人意外的信息，难道强豪一直以来看似被利用的行为，都是另有打算？

《坏妈妈》是一部感动人心的治愈喜剧，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



*以下内容包含《坏妈妈》第4集关键内容！



「让你想活下去的人」

美珠被朋友卷走财产，失意地坐在海边喝酒，想起从前和强豪一起的时光。 当时强豪一边准备考试一边兼职赚钱，美珠得知后立志把他当做投资对象，独自承担起两人的生活费。 美珠感谢强豪救了她两次，分别是噎到糖果和被机车撞的时候，但强豪觉得自己更感谢美珠，因为美珠给他对未来的希望，让他想要好好活下去。



老天爷给的机会，还是做坏事的天谴？

强豪变成7岁小孩，跟美珠的龙凤胎成了好朋友。 英顺安慰强豪说这次事故让他可以从头重新活过一遍，是老天爷给的机会。



英顺到首尔整理强豪的办公室和租屋时，被案件家属告知强豪收受贿赂判了冤案，还在儿子行李里发现金条。 英顺惊觉一心想把强豪培养成有钱有势的人、像把猪关在猪圈里一样逼他读书，结果却令儿子变成无血无泪的怪物，心碎自责不已。 英顺脱口而出强豪出事是做坏事遭天谴，但强豪完全没有记忆，哭著问：「妈，我是坏人吗？ 对不起...」



计谋

宋友壁找到了吴太秀买凶杀人的证据，吴太秀试图反将一军抖出宋是强豪杀父仇人的事，不料宋其实早已摸清强豪的底细，只打算利用完就扔掉。

令人吃惊的事，吴太秀称强豪搜查吴河英那天根本没有相关举报，即是说强豪是故意接近吴太秀的女儿。 难道说，强豪一早就知道宋友壁和吴太秀与父亲之死有关？



下集预告里，强豪虽然不记得美珠但隐隐感到心里会痛，美珠则回忆起两人分手的时刻。 美珠收拾东西回到乡下生活，叮嘱小孩不准再跟强豪玩。



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