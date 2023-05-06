当韩国爱豆们表演时遇到下雨天：一个比一个敬业

没有什么能够阻止站在舞台上的爱豆们！

4月30日女团IVE冒雨演出的影片一出就引起了韩国网友们的的关注，从细雨到大雨都未能打断IVE表演的热情，成员们演唱了《Kitsch》和《I AM》，展现了爱豆专业面貌。



说起雨中表演就不得不提冒雨演出的神仙级爱豆——东方神起，2018年6月的日本演唱会上全程大雨，就是在这样的天气中，东方神起唱跳4个小时零失误，谁看了不夸一句「这就是业界顶级TOP的实力」。



此时大家肯定也想到了因为雨天地滑而摔倒数次，又数次站起来继续演出的GFRIEND。2015年一次演出途中GFRIEND遭遇大雨，成员们冒雨跳舞时多次摔倒，但是坚持爬起来完成表演。 这次演出在韩国引爆关注，GFRIEND也一战成名。



最近刚刚回归的男团SEVENTEEN也曾扛著风雨认真演出，在雅加达开场时遭遇雨天，成员们淋雨唱跳三小时，真的是一群出道数年仍然敬爱舞台、暴风雨都阻挡不了的热血青年们啊！！



THIS RAIN IS INSANEEEE WOOOOO pic.twitter.com/GcNzg3cdh8 — 뮤지 (@mwoozic) December 28, 2022

尽管全身都淋湿了，雨势大到眼睛睁不开，宣美还是甩著长发，且脸上的笑容从来没消失，带来性感火辣的舞台。



其实还有不少爱豆团曾冒著大雨演出，不得不说韩国爱豆的敬业精神真的非常棒！！！

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