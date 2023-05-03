漫改劇《今生也請多指教》將在6月首播！首版海報公開，申惠善＆安普賢的造型也曝光～

漫改劇《今生也請多指教》由申惠善、安普賢主演，講述帶著前世記憶重生的「尹珠媛」在第十八次人生遇到了真愛「文瑞夏」，但因車禍導致珠媛死亡，以「潘知音」開啟了第十九次的人生和瑞夏相遇之後發生的愛情故事。

劇中，申惠善飾演有能力的職業女性「潘知音」，她憑藉前世的記憶和經驗，成爲了備受期待的人才。但是，她關心的只有與文瑞夏的重逢，最大的競爭對手就是前世的自己「尹珠媛」；安普賢飾演「文瑞夏」，童年時因初戀尹珠媛發生死亡車禍，因此留下嚴重的心理創傷，多年來只要這個心理創傷被觸發，就會出現一些症狀。



當時選角一確定，也在韓網引發熱烈討論，有網友覺得安普賢與「文瑞夏」瘦弱的形象不太符合，不過也有網友認為很期待安普賢會怎樣詮釋這個角色。小編自己是蠻期待的，《柔美的細胞小將》的具雄就演得很好呀！



今日（3日）也公開首版海報，站在旋轉木馬前的潘知音，海報上寫著「第19次人生，再次走向你」。看著某個地方潘知音的眼神，一一直反覆無聊轉世的潘知音似乎與唯一想再次見面的某個人重逢，眼神中包含著依依不捨的心動。而她腳下的積水映照出潘知音的前世尹珠媛（金詩雅 飾）的樣子，讓人更加好奇故事的發展！



而《今生也請多指教》由《三流之路》、《Mine》的導演李娜靜與崔英林編劇合作打造，預計在6月首播。

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