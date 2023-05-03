漫改剧《今生也请多指教》将在6月首播！首版海报公开，申惠善＆安普贤造型也曝光～

漫改剧《今生也请多指教》由申惠善、安普贤主演，讲述带著前世记忆重生的「尹珠媛」在第十八次人生遇到了真爱「文瑞夏」，但因车祸导致珠媛死亡，以「潘知音」开启了第十九次的人生和瑞夏相遇之后发生的爱情故事。

剧中，申惠善饰演有能力的职业女性「潘知音」，她凭藉前世的记忆和经验，成爲了备受期待的人才。但是，她关心的只有与文瑞夏的重逢，最大的竞争对手就是前世的自己「尹珠媛」；安普贤饰演「文瑞夏」，童年时因初恋尹珠媛发生死亡车祸，因此留下严重的心理创伤，多年来只要这个心理创伤被触发，就会出现一些症状。



当时选角一确定，也在韩网引发热烈讨论，有网友觉得安普贤与「文瑞夏」瘦弱的形象不太符合，不过也有网友认为很期待安普贤会怎样诠释这个角色。小编自己是蛮期待的，《柔美的细胞小将》的具雄就演得很好呀！



今日（3日）也公开首版海报，站在旋转木马前的潘知音，海报上写著「第19次人生，再次走向你」。看著某个地方潘知音的眼神，一一直反覆无聊转世的潘知音似乎与唯一想再次见面的某个人重逢，眼神中包含著依依不舍的心动。而她脚下的积水映照出潘知音的前世尹珠媛（金诗雅 饰）的样子，让人更加好奇故事的发展！



而《今生也请多指教》由《三流之路》、《Mine》的导演李娜静与崔英林编剧合作打造，预计在6月首播。

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