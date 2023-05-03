《BiongBiong地球娛樂室2》四人組拍IVE《I AM》短片，晝夜轉場超高質！李泳知再跳水、 「ending妖精」竟是羅PD

《BiongBiong地球娛樂室》去年播出時反響超火，等了大半年終於盼來第二季，4位成員即將原班回歸，熟悉的歌曲cover影片也釋出了XD

tvN真人秀《地球娛樂室》第一季於去年6月開播，羅PD慧眼識英選中四位素不相識的成員：諧星李恩智、OH MY GIRL成員MIMI、rapper李泳知、IVE成員安兪真。 四人個性完全不同、之前也沒有交集，但第一次見面就展現出超強默契和綜藝感，不論錄節目還是日常相處都保持高度的熱情和音量，屢屢令節目組招架不住。



第一季開播前，李泳知率先在個人YT頻道公開四人一起cover IVE歌曲《LOVE DIVE》的影片，瞬間引來大量關註！節目開播後大家才得知這影片完全是四人組自娛自樂的產物，當時她們一連拍了好幾首歌，因為玩太嗨，等著開工的羅PD都被完全忽視、晾在一邊XD



《地球娛樂室》第一季以泰國為背景，第二季則去到芬蘭和峇厘島拍攝。 昨天李泳知在個人YT頻道公開影片《這就是我》，目測就是3月底4月初在峇厘島的產物！這次四人cover了IVE新歌《I AM》，不僅有專業級運鏡、白天夜晚交叉剪接，結尾李泳知又再次跳水，ending則是定格在羅PD和李祐汀作家累倒癱軟的模樣：





網友爆笑：「節目組靈魂又被掏空了」、「 已經能想像到羅PD疲憊的模樣」、「泳知的剪接實力提升好多」、「氣氛超和睦啊」。



《BiongBiong地球娛樂室》是爲了抓住逃到地球的月球兔子「兔瓏」而聚在一起的4名勇士們穿越時空展開的綜藝節目，第二季昨日公開海報宣佈將在5月12日開播，台灣觀眾可在friDay影音及LINE TV於次日追看！



▽《BiongBiong地球娛樂室2》首版預告：



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