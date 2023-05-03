CNBLUE隊長鄭容和6月10日舉辦「LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」

BOICE（官粉名）六月即將迎接鄭容和來台舉辦「LIVE 'ALL-ROUNDER'」！韓系實力男團CNBLUE隊長鄭容和確定將在6/10（六）於TICC台北國際會議中心舉辦「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」，能在最快時間與粉絲見面，鄭容和難掩期待與興奮，第一時間特別了錄製影片與BOICE相約不見不散！而他也允諾會帶來最精彩的演出內容，除了將獻唱多首好歌外，也想趁這機會跟所有粉絲好好寒暄，鄭容和表示目前已緊鑼密鼓的在準備內容，相信大家一定不會失望！

一頭金髮帥氣的鄭容和，對著鏡頭向所有BOICE喊話：「在四年漫長的等待下，我終於要在台北以『2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI』跟大家見面，相信大家一定也很開心吧！我也已經迫不及待了！大家會拭目以待嗎？為了和大家留下美好回憶，我也會努力準備的！希望大家都能來和我度過愉快的時光，以上就是我鄭容和的問候！」，誠意滿滿的他，隨即又補上中文：「謝謝大家，我愛你們！」與所有粉絲相約！由於日前與車太鉉、郭善英與芮智媛主演的KBS劇集「頭腦共助」開播後收到廣大粉絲喜愛與高口碑，隨著該戲同時在各地播出，因此讓鄭容和邀約不斷，工作幾乎滿檔，不過對粉絲永遠擺第一的他，特別調整既定的工作行程，期盼能在最快時間，親自與所有粉絲致上感謝的心意！鄭容和說：「不光是以CNBLUE或是個人姿態，BOICE總是陪著我成長，我承受了最多的支持與鼓勵，因此我格外重視每次的演出，我堅持一定要把最好的自己呈現在大家面前！」。



除了期待當天感受最棒的演出，由於6/22是鄭容和的生日，加上見面會訂在6/10舉辦，BOICE無不希望能偷偷搶先為他準備驚喜的慶生橋段，期待當天能讓鄭容和與所有BOICE擁有美好回憶！即將在6/10（六）PM6：00，於TICC台北國際會議中心舉行韓系實力神團CNBLUE隊長鄭容和的「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」，啟售日訂5/9（二）PM12：00於「KKTIX網路、全家機台」售票。



節目名稱：2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI

演出日期：2023/6/10（六）

入場時間：17：00（依現場實際情況而定）

演出時間：18：00

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

購票方式：KKTIX及全家Famiport

購票網址：https://dragonartinc.kktix.cc/events/ab0dda35

活動票價：VIP5,800/A區5,200/B區4,200/C區3,200/D區2,200/E區1,600身障席2,900

起售時間：2023/5/9中午12：00

福利:官方海報ALL、簽名海報（抽取200名）、觀賞彩排（抽取500名）、鄭容和歡送賦歸（抽取500名）

福利注意事項：

1. 在 5/25（四） AM00：00 前購買之有效票券才有抽獎資格。

2. A區會重複中獎。

3. 中獎結果將於5/26（五） PM13：30 公佈抽獎結果。

4. 此次活動之福利流程，皆配合政府防疫政策滾動式調整。

5. 主辦單位保有活動變更或終止的權利。

主辦單位：華藝娛樂股份有限公司

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