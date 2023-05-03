《BiongBiong地球娱乐室2》四人组拍IVE《I AM》短片，昼夜转场超高质！李泳知再跳水、 「ending妖精」竟是罗PD

《BiongBiong地球娱乐室》去年播出时反响超火，等了大半年终於盼来第二季，4位成员即将原班回归，熟悉的歌曲cover影片也释出了XD

tvN真人秀《地球娱乐室》第一季於去年6月开播，罗PD慧眼识英选中四位素不相识的成员：谐星李恩智、OH MY GIRL成员MIMI、rapper李泳知、IVE成员安兪真。 四人个性完全不同、之前也没有交集，但第一次见面就展现出超强默契和综艺感，不论录节目还是日常相处都保持高度的热情和音量，屡屡令节目组招架不住。



第一季开播前，李泳知率先在个人YT频道公开四人一起cover IVE歌曲《LOVE DIVE》的影片，瞬间引来大量关注！节目开播后大家才得知这影片完全是四人组自娱自乐的产物，当时她们一连拍了好几首歌，因为玩太嗨，等著开工的罗PD都被完全忽视、晾在一边XD



《地球娱乐室》第一季以泰国为背景，第二季则去到芬兰和峇厘岛拍摄。 昨天李泳知在个人YT频道公开影片《这就是我》，目测就是3月底4月初在峇厘岛的产物！这次四人cover了IVE新歌《I AM》，不仅有专业级运镜、白天夜晚交叉剪接，结尾李泳知又再次跳水，ending则是定格在罗PD和李佑汀作家累倒瘫软的模样：





网友爆笑：「节目组灵魂又被掏空了」、「 已经能想像到罗PD疲惫的模样」、「泳知的剪接实力提升好多」、「气氛超和睦啊」。



《BiongBiong地球娱乐室》是爲了抓住逃到地球的月球兔子「兔珑」而聚在一起的4名勇士们穿越时空展开的综艺节目，第二季昨日公开海报宣布将在5月12日开播，台湾观众可在friDay影音及LINE TV於次日追看！



▽《BiongBiong地球娱乐室2》首版预告：



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