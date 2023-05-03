《氣象廳的人們》《產後調理院》尹博宣布結婚！上傳親筆信獲千玗嬉、李相燁、朴河宣等祝福

主演過《氣象廳的人們》、《產後調理院》等電視劇的演員尹博，今（3）日在IG上傳親筆信宣布結婚，獲得不少同僚演員祝福。

「大家好，我是尹博。這段時間大家都過得好嗎？春天不知不覺已經到了呢。要這樣提起筆上傳文章，真讓人害羞又激動。我會如此小心翼翼寫文章的理由是，是因為今年秋天和相愛的戀人約好了要共度一生，要把這個消息傳達給大家。我們在一起的時間裡，對方給了我很多的愛和信任，彼此感受到的幸福和安全感決定了現在這一瞬間。為了創造好的家庭，希望大家能以喜悅的心情祝福我們的未來，謝謝。我身為演員，也向大家約定好以後會給展現更好的面貌。」



尹博發文底下可見許多「藍勾勾」名人祝賀，才剛合作《有利的詐欺》的千玗嬉留言：「哇嗚恭喜你～～～」李相燁留言拍手符號，合作過《產後調理院》朴河宣：「真的很祝福你！」合演《你是我的春天》的南奎里：「天啊，非常非常恭喜你博啊～～～～～」曾經是JYP同門的趙權也說：「恭喜你哥啊！」



尹博雖然沒有公開結婚的對象是誰，但據部分媒體報導，尹博經紀公司H&娛樂透露未婚妻也是公眾人物，是時裝模特兒金秀彬（김수빈），兩人的婚禮日期訂定今年9月2日，屆時是以非公開形式舉行。



尹博1987年生現年35歲，2012年出道的他雖然都是演「第二男主角」為多，但總是很搶眼，如《Radio Romance》（廣播羅曼史）裡的火爆PD「李江」、《Search》（非武裝救援）裡黑暗的隊長「宋民圭」，《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》裡的渣男「韓基俊」……

▼《Radio Romance》的尹博



▼《Search》



▼《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》



近年除了以《氣象廳的人們》受到更廣的關注之外，尹博在《產後調理院》飾演女主角嚴志媛的暖男丈夫，和嚴志媛一同詮釋夫婦產後生活也受到討論，在俗稱獨幕劇的短劇集《請發送粉絲信》，與秀英短而甜的愛情故事亦受好評。

▼《產後調理院》



▼《請發送粉絲信》



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