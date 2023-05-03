CNBLUE队长郑容和6月10日举办「LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」

BOICE（官粉名）六月即将迎接郑容和来台举办「LIVE 'ALL-ROUNDER'」！韩系实力男团CNBLUE队长郑容和确定将在6/10（六）於TICC台北国际会议中心举办「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」，能在最快时间与粉丝见面，郑容和难掩期待与兴奋，第一时间特别了录制影片与BOICE相约不见不散！而他也允诺会带来最精彩的演出内容，除了将献唱多首好歌外，也想趁这机会跟所有粉丝好好寒暄，郑容和表示目前已紧锣密鼓的在准备内容，相信大家一定不会失望！

一头金发帅气的郑容和，对著镜头向所有BOICE喊话：「在四年漫长的等待下，我终於要在台北以『2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI』跟大家见面，相信大家一定也很开心吧！我也已经迫不及待了！大家会拭目以待吗？为了和大家留下美好回忆，我也会努力准备的！希望大家都能来和我度过愉快的时光，以上就是我郑容和的问候！」，诚意满满的他，随即又补上中文：「谢谢大家，我爱你们！」与所有粉丝相约！由於日前与车太铉、郭善英与芮智媛主演的KBS剧集「头脑共助」开播后收到广大粉丝喜爱与高口碑，随著该戏同时在各地播出，因此让郑容和邀约不断，工作几乎满档，不过对粉丝永远摆第一的他，特别调整既定的工作行程，期盼能在最快时间，亲自与所有粉丝致上感谢的心意！郑容和说：「不光是以CNBLUE或是个人姿态，BOICE总是陪著我成长，我承受了最多的支持与鼓励，因此我格外重视每次的演出，我坚持一定要把最好的自己呈现在大家面前！」。



除了期待当天感受最棒的演出，由於6/22是郑容和的生日，加上见面会订在6/10举办，BOICE无不希望能偷偷抢先为他准备惊喜的庆生桥段，期待当天能让郑容和与所有BOICE拥有美好回忆！即将在6/10（六）PM6：00，於TICC台北国际会议中心举行韩系实力神团CNBLUE队长郑容和的「2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI」，启售日订5/9（二）PM12：00於「KKTIX网路、全家机台」售票。



节目名称：2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' IN TAIPEI

演出日期：2023/6/10（六）

入场时间：17：00（依现场实际情况而定）

演出时间：18：00

演出地点：TICC台北国际会议中心

演出地址：台北市信义区信义路五段一号

购票方式：KKTIX及全家Famiport

购票网址：https://dragonartinc.kktix.cc/events/ab0dda35

活动票价：VIP5,800/A区5,200/B区4,200/C区3,200/D区2,200/E区1,600身障席2,900

起售时间：2023/5/9中午12：00

福利:官方海报ALL、签名海报（抽取200名）、观赏彩排（抽取500名）、郑容和欢送赋归（抽取500名）

福利注意事项：

1. 在 5/25（四） AM00：00 前购买之有效票券才有抽奖资格。

2. A区会重复中奖。

3. 中奖结果将於5/26（五） PM13：30 公布抽奖结果。

4. 此次活动之福利流程，皆配合政府防疫政策滚动式调整。

5. 主办单位保有活动变更或终止的权利。

主办单位：华艺娱乐股份有限公司

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