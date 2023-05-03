《气象厅的人们》《产后调理院》尹博宣布结婚！上传亲笔信获千玗嬉、李相烨、朴河宣等祝福

主演过《气象厅的人们》、《产后调理院》等电视剧的演员尹博，今（3）日在IG上传亲笔信宣布结婚，获得不少同僚演员祝福。

「大家好，我是尹博。这段时间大家都过得好吗？春天不知不觉已经到了呢。要这样提起笔上传文章，真让人害羞又激动。我会如此小心翼翼写文章的理由是，是因为今年秋天和相爱的恋人约好了要共度一生，要把这个消息传达给大家。我们在一起的时间里，对方给了我很多的爱和信任，彼此感受到的幸福和安全感决定了现在这一瞬间。为了创造好的家庭，希望大家能以喜悦的心情祝福我们的未来，谢谢。我身为演员，也向大家约定好以后会给展现更好的面貌。」



尹博发文底下可见许多「蓝勾勾」名人祝贺，才刚合作《有利的诈欺》的千玗嬉留言：「哇呜恭喜你～～～」李相烨留言拍手符号，合作过《产后调理院》朴河宣：「真的很祝福你！」合演《你是我的春天》的南奎里：「天啊，非常非常恭喜你博啊～～～～～」曾经是JYP同门的赵权也说：「恭喜你哥啊！」



尹博虽然没有公开结婚的对象是谁，但据部分媒体报导，尹博经纪公司H&娱乐透露未婚妻也是公众人物，是时装模特儿金秀彬（김수빈），两人的婚礼日期订定今年9月2日，届时是以非公开形式举行。



尹博1987年生现年35岁，2012年出道的他虽然都是演「第二男主角」为多，但总是很抢眼，如《Radio Romance》（广播罗曼史）里的火爆PD「李江」、《Search》（非武装救援）里黑暗的队长「宋民圭」，《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》里的渣男「韩基俊」……

▼《Radio Romance》的尹博



▼《Search》



▼《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》



近年除了以《气象厅的人们》受到更广的关注之外，尹博在《产后调理院》饰演女主角严志媛的暖男丈夫，和严志媛一同诠释夫妇产后生活也受到讨论，在俗称独幕剧的短剧集《请发送粉丝信》，与秀英短而甜的爱情故事亦受好评。

▼《产后调理院》



▼《请发送粉丝信》



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