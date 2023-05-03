《瑞鎮家》防彈少年團V非常喜愛的狗狗BBERO，節目組照顧牠直到離開墨西哥：支付疫苗+治療費用！

希望愈來愈多人都有動物保護的意識啊！

最近韓網上曝光了綜藝節目《瑞鎮家》幕後的故事，一隻名叫BBERO（빼로）的狗狗在節目拍攝期間每天都會出現在餐廳門口，備受節目組成員們的喜愛，還被觀眾們戲稱是「兼職狗」。尤其是V非常喜歡BBERO，經常照顧狗狗，甚至是在節目拍攝完畢，離開墨西哥前都在細心照料牠。據知情網友透露：「泰亨（V）支付了BBERO的疫苗費用以及治療費，返韓之前一直想著它，BBERO最後被住在墨西哥的一名職員領養了。」



TAEHYUNG [thv] IG story update: pic.twitter.com/MVcPtRi0gl — thv updates (@DailylofV) April 7, 2023

而根據韓媒《日刊體育》的報導，其實支付BBERO的醫藥、治療費用的並非V，而是節目組的無人機攝影師。節目相關人員也表示，「很感謝大家對BBERO這麼關心，幫助BBERO的是《瑞鎮家》的節目組人員。」



서진이네 막내 김태형 인턴 빼로라고 하는 거 듣기 좋당 그리고 빼로 귀여웡



ㅋ아 ㅋㅋ

그리고 오자마자 빼로가 있는데?



V FOR SOUS CHEF#JinnysKitchenEp8 pic.twitter.com/UZk5o99Rwc — kk (@ktyu114) April 14, 2023

得知這一消息的網友們大讚節目紅這一舉動，大家紛紛留言稱：「BBERO啊，要幸福哦」、「最後還被領養了，happy ending」、「不管是誰做，起碼等更多人知道要有動物保護的意識」等。



아이~ 빼로 이리 와! 컴 히얼~!



빼로랑 놀아주는 태형이

목소리부터 다정해짐 아이고를 몇 번이나 하는거야ㅋㅋ pic.twitter.com/K0D5S2do3m — (Rest)matsuko(마츠코) (@taetae_Pteryong) April 21, 2023

此外，5月5日《瑞鎮家》將播出最後一期。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞