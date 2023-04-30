BTS柾國分享拌麵配方，好吃到連他自己都捂臉撓頭！

防彈少年團成員柾國公開了蘇子油（ 紫蘇籽油、Perilla Seed Oil）拌麵的配方，Army們快來get同款美食吧。

柾國之前多次在直播中吃東西，雖然粉絲們嘗不到螢幕中食物的味道，但柾國很有福氣的吃相卻讓大家看得直吞口水，這次柾國在大方地向粉絲們分享了他獨家「蘇子油拌麵」的秘方。

#정국 의 꼬소한 불마요 들기름 막국수 레시피



들기름 4 (저온압착 생들기름 100퍼센트)

참소스 2

불닭소스 1

불닭마요 소스 1

계란 노른자 1 (그 힘줄 같은 거 빼!)

(간마늘 혹은 고춧가루 취향껏 하면 될 것 같은데 저는 안 해봄)

다 섞으면 소스 완성

더 많이 먹어야한다 하면 배로 하면 됩니당 pic.twitter.com/JkDWqexR2c — JKTEAMKOR 정국 한국팀2 (FAN) (@jkteamkor2) April 24, 2023

1. 蘇子油（低溫壓榨100%生蘇子油）4勺

2. 烤肉醬2勺

3. 辣火雞醬1勺

4. 辣火雞蛋黃醬1勺

5. 蛋黃1個 （可以自行添加胡椒等，我沒有加！）

柾國表示將以上5種調味品倒在碗中攪拌均勻即可，下完麵條之後一定要放進冰水中，這樣才會去掉麵條中的澱粉，讓麵條更加勁道爽口，最後將拌好的醬汁全部倒進麵中，按個人喜好灑上紫菜碎，一碗柾國同款拌麵就完成了！



這已經不是柾國第一次公開吃播中的食譜了，上個月他向粉絲們分享了自己經常吃的「火浣熊泡麵配方」（火雞麵+小浣熊麵），因為擔心粉絲們不信是他親自分享的，還再三強調「我的帳號沒有被駭（黑）哦！」



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