BTS柾國分享拌麵配方，好吃到連他自己都捂臉撓頭！
廣告

BTS柾國分享拌麵配方，好吃到連他自己都捂臉撓頭！

明星   2023年4月30日   星期日14:00   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY、Weverse截圖）

防彈少年團成員柾國公開了蘇子油（ 紫蘇籽油、Perilla Seed Oil）拌麵的配方，Army們快來get同款美食吧。

柾國之前多次在直播中吃東西，雖然粉絲們嘗不到螢幕中食物的味道，但柾國很有福氣的吃相卻讓大家看得直吞口水，這次柾國在大方地向粉絲們分享了他獨家「蘇子油拌麵」的秘方。

1. 蘇子油（低溫壓榨100%生蘇子油）4勺
2. 烤肉醬2勺
3. 辣火雞醬1勺
4. 辣火雞蛋黃醬1勺
5. 蛋黃1個 （可以自行添加胡椒等，我沒有加！）

柾國表示將以上5種調味品倒在碗中攪拌均勻即可，下完麵條之後一定要放進冰水中，這樣才會去掉麵條中的澱粉，讓麵條更加勁道爽口，最後將拌好的醬汁全部倒進麵中，按個人喜好灑上紫菜碎，一碗柾國同款拌麵就完成了！
（圖源：Weverse截圖）

這已經不是柾國第一次公開吃播中的食譜了，上個月他向粉絲們分享了自己經常吃的「火浣熊泡麵配方」（火雞麵+小浣熊麵），因為擔心粉絲們不信是他親自分享的，還再三強調「我的帳號沒有被駭（黑）哦！」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » BTS柾國分享拌麵配方，好吃到連他自己都捂臉撓頭！
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手