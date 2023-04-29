SEVENTEEN勝寛長文回憶摯友文彬！公開數張合照：「下輩子也一定要當我的朋友」

28日，SEVENTEEN 勝寛在自己的 IG 上上傳與文彬的合照，並寫了長文。

勝寛寫道：「你是讓我的世界看起來不一樣的人，這麼合得來也很難啊。」他回憶與文彬的日常生活，他說：「在沒有目的地的情況下，走好幾個小時，看到美麗的風景一定要拍下來，看著夜空陷入沉思，喝醉後在路上唱歌，即使喝醉也一定會把我手機充電再睡覺。」



勝寛說：「對我周圍的所有人都很有禮貌，很善良，只要一提到你，所有人都會稱讚。把我的所有事當成自己的事情一樣開心、難過，我們是說我愛你這句話，也不覺得難爲情的關係。直到最後還擁抱我，安慰我的朋友彬啊，不能只用好人兩個字來形容的傢伙，你是我這輩子的驕傲，這種程度的話，我可以因爲是最好的朋友而感到自豪吧？」

他還說：「如果想見你就能看到，如果想聽到你的聲音就能聽到，我真的相信你在天堂看著你，這次活動也會檢查吧？我會積極採納你的反饋，所以你一定要看，一想到你會看，無論如何我都會做到的。能夠成爲你的朋友，我感到非常榮幸，還有非常感謝你成爲我的朋友，你讓我學到很多東西，多到我要再次說聲感謝。」



他說：「在那裡怎麼樣都可以，放下所有的責任感、負擔感和負罪感，盡情地做自己喜歡的事情，然後等我吧。」另外，他還囑咐道：「我會爲了不讓這些回憶變得模糊，會照顧你愛的人，一起盡情地回憶著你然後生活下去，即使是爲了愛過你的所有人，每當這時就開心地笑著看著我吧！如果有想拜託的事情，就出現在我的夢裡，下輩子也一定要當我的朋友，等我上去之後見面吧！我會立刻就抱住你，我非常愛你 彬啊，辛苦了。」



公開的照片中，有多張勝寛和文彬的合照，還有與「98Line」嚴智、信飛、雄宰、李繡至一起玩的照片 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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