《末日騎士》正式預告上線 - 超狂沙塵暴來襲也擋不住最強快遞員金宇彬

Netflix末日動作影集《末日騎士》將於5月12日於全球190個國家隆重登場，全球觀眾無不期待金宇彬在《末日騎士》中的精彩場面。

《末日騎士》中描述韓國遭受極端空氣汙染，人類被迫仰賴氧氣面罩維生。正式預告中讓觀眾一瞥朝鮮半島變成黃土荒漠的末日後世界，且滿目瘡痍的首爾只剩下 1% 人口苟延殘喘，所見景象超乎現實。傳奇快遞員「5-8」和一位難民「四月」，兩人在反烏托邦的世界中對抗隻手遮天的千明集團。

今（27）日釋出正式預告，先睹為快末日世界中的抗爭。預告中更出現以《浪漫速成班》天才高中生南海伊而走紅的盧允瑞，其空靈且望向遠方的片段，更吊足觀眾胃口，無不期待盧允瑞於劇中扮演的角色與接下來的劇情發展。

人類生死存亡掌握在傳奇快遞員5-8（金宇彬飾）手上，他白天運送氧氣和其他生活必需品，晚上則化身「末日騎士」，密謀推翻實際掌權的千明集團，導正集團一手打造的社會秩序。金宇彬也對於現場拍攝印象深刻，其實最看重的是5-8的心態，且秉持著打破不公不義的社會秩序，認為：「我將一直秉持著正義的信念，自己也永遠不會忘記為什麼要這樣演戲」。



千明集團接班人柳錫（宋承憲飾）與5-8和其培養的快遞員團隊勢不兩立。柳錫在劇中心狠手辣，認為所有難民都不該存在，誓言要建立一個沒有難民的菁英世界。對此，宋承憲也為柳錫這個角色下了註解，表示柳錫是「為了終極目標不可避免要做出小犧牲」。





國防安全司令部少校雪娥（李絮飾）警告5-8不要作亂，霸氣直言：「如果你一直有動作，事情可能會事情可能會失控」，造成一發不可收拾的局面。屬於難民階級的四月則一心渴望成為末日騎士，大膽地爬上5-8的運輸車，希望可以爭取到5-8的關注，與他並肩作戰，而身為最強快遞員的5-8直接對著四月說：「想成為末日騎士，就拿出自己的本事吧！」





金宇彬更在劇中開著大型運輸車直接甩尾，以阻擋惡棍偷襲。劇中充滿緊張刺激的動作場面，預計會讓觀眾心跳加速，包括怵目驚心的沙丘飛車追逐、激烈槍戰，還有經設計精準、拳拳到肉的武打戲。導演曹義錫希望《末日騎士》影集能超越網路小說原著，打造「更生動且更具末日感」的大型場面。當5-8密謀推翻殘酷的世界秩序，其他人也都默默盤算著自己的目標，各個角色的獨立面向值得觀眾細細琢磨：柳錫竭力實現邪惡大計；四月不惜一切成為末日騎士；雪娥則積極調查千明集團的齷齪詭計。





全球觀眾引頸期待，讓我們乘著風沙，一起深入《末日騎士》的浩瀚國度。5月12日，Netflix全球獨家上線。





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