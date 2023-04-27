李帝勳出演直播反應熱烈火爆：這哪像40歲的大叔？明明就是大學生嘛！

誰敢相信李帝勳已經是40歲的大叔了？

26日，知名網漫作家「沉著MAN」通過YouTube直播和粉絲見面，本期嘉賓邀請了憑藉《模範計程車》1、2部人氣暴增的李帝勳。 一亮相李帝勳就和網友們談論到了《模範計程車》第三部，他透露：「如果片商和電視台要拍的話，我會很高興，但是目前我還沒接到具體的提案。」

直播期間不斷有粉絲湧入，直過過後也在網友之間引爆熱烈反響，原因則是李帝勳的顏值！他穿了一件綠色上衣，剪著齊劉海，皮膚白皙，充滿少年感，根本看不出已經40歲了。 2011年的《建築學概論》（又译《初戀築夢101》）和《模範計程車》里的他除了臉頰變瘦之外毫無差別，你要說他是大學生小編都信。





얘들아 침착맨 이제훈 가운데 웬 우윳빛깔이 앉아있음 pic.twitter.com/zxPQqv0hZd — 취향 (@loverdramas) April 26, 2023

별안간 침착맨 반성시키는 이제훈



식사하셨나요? 저희만 먹어도 되나..

식사를 하든말든 소화불량이든 말든 알바 아니잖아요 (ㅋㅋㅋㅋ)



시청자들 식사 걱정해주고 다른 분들 음식 뚜껑 먼저 열어주고 카메라 보고 잘 먹겠다고 인사하는 착한 강아지 pic.twitter.com/92QefRulv4 — 지금 (@ahora0704) April 26, 2023

看到李帝勳的童顏，粉絲和網友也大讚：「獨自一人閃閃發光」、「真的有40歲嗎？」 、「這狀態真的可以演大學生了」等。



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