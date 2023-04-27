《末日骑士》正式预告上线 - 超狂沙尘暴来袭也挡不住最强快递员金宇彬

Netflix末日动作影集《末日骑士》将於5月12日於全球190个国家隆重登场，全球观众无不期待金宇彬在《末日骑士》中的精彩场面。

《末日骑士》中描述韩国遭受极端空气污染，人类被迫仰赖氧气面罩维生。正式预告中让观众一瞥朝鲜半岛变成黄土荒漠的末日后世界，且满目疮痍的首尔只剩下 1% 人口苟延残喘，所见景象超乎现实。传奇快递员「5-8」和一位难民「四月」，两人在反乌托邦的世界中对抗只手遮天的千明集团。

今（27）日释出正式预告，先睹为快末日世界中的抗争。预告中更出现以《浪漫速成班》天才高中生南海伊而走红的卢允瑞，其空灵且望向远方的片段，更吊足观众胃口，无不期待卢允瑞於剧中扮演的角色与接下来的剧情发展。

人类生死存亡掌握在传奇快递员5-8（金宇彬饰）手上，他白天运送氧气和其他生活必需品，晚上则化身「末日骑士」，密谋推翻实际掌权的千明集团，导正集团一手打造的社会秩序。金宇彬也对於现场拍摄印象深刻，其实最看重的是5-8的心态，且秉持著打破不公不义的社会秩序，认为：「我将一直秉持著正义的信念，自己也永远不会忘记为什么要这样演戏」。



千明集团接班人柳锡（宋承宪饰）与5-8和其培养的快递员团队势不两立。柳锡在剧中心狠手辣，认为所有难民都不该存在，誓言要建立一个没有难民的菁英世界。对此，宋承宪也为柳锡这个角色下了注解，表示柳锡是「为了终极目标不可避免要做出小牺牲」。





国防安全司令部少校雪娥（李絮饰）警告5-8不要作乱，霸气直言：「如果你一直有动作，事情可能会事情可能会失控」，造成一发不可收拾的局面。属於难民阶级的四月则一心渴望成为末日骑士，大胆地爬上5-8的运输车，希望可以争取到5-8的关注，与他并肩作战，而身为最强快递员的5-8直接对著四月说：「想成为末日骑士，就拿出自己的本事吧！」





金宇彬更在剧中开著大型运输车直接甩尾，以阻挡恶棍偷袭。剧中充满紧张刺激的动作场面，预计会让观众心跳加速，包括怵目惊心的沙丘飞车追逐、激烈枪战，还有经设计精准、拳拳到肉的武打戏。导演曹义锡希望《末日骑士》影集能超越网路小说原著，打造「更生动且更具末日感」的大型场面。当5-8密谋推翻残酷的世界秩序，其他人也都默默盘算著自己的目标，各个角色的独立面向值得观众细细琢磨：柳锡竭力实现邪恶大计；四月不惜一切成为末日骑士；雪娥则积极调查千明集团的龌龊诡计。





全球观众引颈期待，让我们乘著风沙，一起深入《末日骑士》的浩瀚国度。5月12日，Netflix全球独家上线。





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