李帝勋出演直播反应热烈火爆：这哪像40岁的大叔？明明就是大学生嘛！

谁敢相信李帝勋已经是40岁的大叔了？

26日，知名网漫作家「沉著MAN」通过YouTube直播和粉丝见面，本期嘉宾邀请了凭藉《模范计程车》1、2部人气暴增的李帝勋。 一亮相李帝勋就和网友们谈论到了《模范计程车》第三部，他透露：「如果片商和电视台要拍的话，我会很高兴，但是目前我还没接到具体的提案。」

直播期间不断有粉丝涌入，直过过后也在网友之间引爆热烈反响，原因则是李帝勋的颜值！他穿了一件绿色上衣，剪著齐刘海，皮肤白皙，充满少年感，根本看不出已经40岁了。 2011年的《建筑学概论》（又译《初恋筑梦101》）和《模范计程车》里的他除了脸颊变瘦之外毫无差别，你要说他是大学生小编都信。





얘들아 침착맨 이제훈 가운데 웬 우윳빛깔이 앉아있음 pic.twitter.com/zxPQqv0hZd — 취향 (@loverdramas) April 26, 2023

별안간 침착맨 반성시키는 이제훈



식사하셨나요? 저희만 먹어도 되나..

식사를 하든말든 소화불량이든 말든 알바 아니잖아요 (ㅋㅋㅋㅋ)



시청자들 식사 걱정해주고 다른 분들 음식 뚜껑 먼저 열어주고 카메라 보고 잘 먹겠다고 인사하는 착한 강아지 pic.twitter.com/92QefRulv4 — 지금 (@ahora0704) April 26, 2023

看到李帝勋的童颜，粉丝和网友也大赞：「独自一人闪闪发光」、「真的有40岁吗？」 、「这状态真的可以演大学生了」等。



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