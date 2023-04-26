「又一養眼的組合!」朴寶劍＆張員瑛合體拍廣告，兩人同框的畫面真的太美好了～

高顏值男生、女生站在一起就是養眼！

前兩日，人氣女團IVE成員張員瑛在個人IG上公開了與男演員朴寶劍的廣告現場照，兩人穿著夏季的衣服站在寫著「咖啡館」的看板前，張員瑛一隻手托著下巴，微微靠向身邊的朴寶劍。 朴寶劍則一隻手伸向張員瑛，像是要介紹她一樣。 有著神仙顏值的這兩位站在一起就美得讓人移不開視線。



朴寶劍1993年出生，張員瑛2004年出生，雖然相差11歲，但同框亮相也很有CP感，整個廣告片都充滿了陽光、清涼的氛圍。 看到照片的網友和粉絲們留言稱：「漫畫走進了現實」、「他倆都是AI吧」、「一個帥一個美，太養眼了」等。

此外，張員瑛所屬的女團IVE最近剛發行了首張常規專輯《I've IVE》，正在積極活動中。



而朴寶劍正在和IU合作拍攝新劇《您辛苦了》中，前不久還有拍攝路透照片爆出，油菜花田裡穿著校服的兩人，氛圍感拉滿。



ㅁㅊ 아이유 박보검 드라마 촬영짤 떴다

1950년대 커플 애순관식 .. pic.twitter.com/NmRbcwZhFo — 앗디 (@heyattidude) April 18, 2023

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